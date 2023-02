“Feo lo que hizo”: Breiner y Oropesa protagonizaron fuerte pelea en ‘La Descarga’

El más reciente capítulo de La Descarga, el templo de la música, estuvo cargado de múltiples emociones. Para comenzar el programa, todos los participantes subieron al escenario y cantaron el ‘Himno de La Descarga’, dejando completamente sorprendidos a los mentores. Con esa canción, quisieron rendirle un homenaje al programa.

¿Por qué José Miel no cantó el ‘Himno de La Descarga’?

El único que no hizo parte de ese especial momento fue José Miel quien manifestó haberse sentido excluido. “A mí nunca se me tuvo en cuenta, y además para ser muy honesto, la canción no me gusta”, dijo el participante.

El Puma Vallenato se refirió al respecto: “ya han sido dos ocasiones importantes de unión y en grupo donde él no ha estado presente. Es una actitud frente al tema, es cortante y como expresa con su lenguaje corporal el descontento con el tema”.

¿Qué pasó con Breiner y Oropesa?

Durante la emisión del pasado 7 de febrero, Oropesa tildó a sus compañeros de “carroñeros”, palabra que ofendió por completo a Breiner quien no dudó en expresar su molestia. “Es la última vez que hace un comentario de esos. ¿Te parecemos carroñeros, papi? ¿qué hace aquí entonces?”, le dijo enfurecido, a lo que Oropesa solamente le contestó: “yo no voy a caer en tu show”.

“Respete la gente, si no pone la cara es por algo, carroñero tu ma*** Cuando estábamos haciendo el tema ni siquiera se acercó, nadie es capaz de decir las vainas acá, pues yo sí. A mí no me irrespeta un h****** de esos. Eso es un gamín”, replicó Breiner.

Con mucha serenidad, Oropesa prefirió ignorarlo y alejarse de ese lugar. Luego agregó: “eso es lo que él tiene para dar y lo ha demostrado desde que llegó aquí, por eso es que todo el mundo le tiene el odio que le tiene, él definitivamente está acostumbrado a la violencia, yo no, yo soy un hombre de paz”.

Oropesa ofreció disculpas a sus compañeros

Luego del altercado, el participante del equipo de Maía se acercó a sus compañeros y les ofreció disculpas públicas, pero Breiner no quiso recibirlas, ni tampoco accedió a hablar con él. “A veces nosotros nos dejamos manipular por el ego, me refiero a mí. Si alguien se ha sentido ofendido por mis palabras, por mis acciones, yo les quiero pedir perdón. A mi amigo Breiner, porque lo considero amigo pues si lo ofendí de esa manera y de esa magnitud, pues también, porque la verdad yo quiero abogar por la paz de este espacio. A partir de ahora les prometo y me comprometo que voy a medir mis palabras”.

Acostado en su cama, Breiner afirmó: “yo no puedo fingir algo que no siento, yo le doy la mano y por dentro tengo mucha rabia con él, después que busque el momento para hacerlo. Yo no puedo ser hipócrita. Además que fue muy feo lo que hizo”.

