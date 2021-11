Will Smith llegó a la cima del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo

Will Smith, uno de los actores más queridos por el público, realizó una hazaña que quedará para la posteridad. El artista de 53 años escaló el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai. La estructura cuenta con 828 metros de altura y 160 pisos.

El video de la impresionante aventura fue publicado en su documental ‘Best Shape of my life’ (La mejor forma de mi vida), que tiene como objetivo evidenciar su pérdida de peso realizando diferentes actividades físicas.

“160 malditos pisos subidos. Mis rodillas me están matando, pero haré todo por una buena foto”, afirmó el protagonista de ‘Soy leyenda’.

El actor ha demostrado que se ha esforzado por transformar su cuerpo, después de confesar que estaba en la peor forma física de su vida. Desde el mes de mayo, ha compartido con sus fans diversas actividades físicas como: bucear en la piscina más grande del mundo y caminar 10.000 pasos en un día.

