Will Smith, presa de la ansiedad, habría ingresado a clínica de rehabilitación

No paran las noticias alrededor de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock, cuando este hizo una broma pesada sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett, esposa de Will. Al parecer, las disculpas que Will ofreció al día siguiente cuando escribió: “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de noche fue inaceptable e inexcusable”, no han sido suficientes para mitigar el estrés de Smith, así como tampoco su posterior renuncia a la Academia, pues el actor estaría viviendo un fuerte conflicto interno, que lo ha llevado a una clínica de rehabilitación.

La información la ha dado el diario británico The Sun, que aseguró que el mismo Will se internó en un centro especializado de enfermedades y padecimientos mentales y emocionales para manejar el estrés y la ira. La clínica, que estaría ubicada en California, es de alto nivel y allí han estado recluidas estrellas como Christian Bale, Chris Brown, Mike Tyson y Amy Winehouse.

El momento oscuro de Will Smith

Según lo dicho por el tabloide británico, Will se estaría enfrentando al momento más complicado de su carrera profesional, pero también en lo personal, ya que después del famoso y penoso episodio de los Óscar, ha tenido que lidiar con el escarnio y la crítica públicos, los señalamientos de sus colegas y la cancelación de varios de sus contratos, como ocurrió con las producciones de Netflix y Sony.

“Will está muy afectado y necesita ayuda para lidiar con el estrés”, escribió el diario al respecto. “Esta es una de las luchas más duras que ha vivido en su carrera, tiene que hace run examen de consciencia y averiguar cómo saldrá adelante después de todo lo que ha ocurrido”, se lee según una fuente consultada.

Por el momento, no se sabe cuánto estará en el lujoso centro, pero al parecer los tratamientos de este tipo podrían llegar a tres semanas y al salir, el paciente deberá acudir a terapias periódicas para continuar el proceso.