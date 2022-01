¡Wow! ‘house tour’ del lujoso apartamento de Tuti Vargas

Tuti Vargas se ha convertido en una de las generadoras de contenido más populares en redes sociales. Sus videos de moda, viajes y vida saludable la han llevado a obtener más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

A diario comparte sus logros, según ella, para inspirar a sus seguidores e impulsarlos a cumplir sus sueños. En esta ocasión, la también diseñadora publicó en redes sociales uno de sus logros más importantes, adquirir vivida propia.

El apartamento dúplex es de 142 metros cuadrados, con dos habitaciones, zona social, y grandes espacios luminosos. “Mi primer apartamento de verdad, verdad. Apenas entré a este lugar sentí que era para mí, que era todo lo que había soñado. Llamé a mis papás para mostrárselos por FaceTime y decirles que me veía ahí, que ese era”.

La bogotana aseguró que ahorró durante seis años para adquirir el apartamento de sus sueños. “Las cosas no llegan por obra del espíritu Santo. Este apartamento no me lo dieron en canje, ni me lo regaló nadie. Simplemente fue un plan de acción que me prometí hace 6 años”, aseguró en el video que ya cuenta con más de 150 mil reproducciones y 700 comentarios.

