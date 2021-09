¡Wow! Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y otros famosos que no se bañan todos los días

A diferencia de algunos que se bañan hasta tres veces al día, al parecer, estas estrellas de Hollywood no son muy amantes del agua y del jabón.

Últimamente se ha hablado mucho de varias celebridades que sorprendieron al confesar que no se bañan tan seguido o simplemente, que no ven la necesidad de usar agua y jabón para mantener una buena higiene. ¿Será ese el secreto para mantenerse rejuvenecidos?

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aparentemente en sus redes sociales, en la pantalla o en las alfombras rojas se ve impecables, pero en su diario vivir bañarse no es una prioridad. Lo cierto es que, muchos famosos mundialmente reconocidos, lo han tomado como una moda.

La razón principal por la que el protagonista de Titanic solo se ducha dos veces por semana, es porque quiere proteger el medio ambiente ahorrando agua. Incluso, se ha dicho que tampoco usa desodorante porque es considerado un producto antinatural. Además, DiCaprio ha financiado muchos proyectos en pro de la naturaleza.

En una entrevista con Vanity Fair, el actor Jake Gyllenhaal reveló que no se baña todos los días porque eso puede lastimar la piel y, además, hace perder los aceites naturales necesarios para la salud: “Cada vez encuentro que bañarse es menos necesario. Creo que los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ninguna parte, por eso lo hago. Hay todo un mundo sobre no bañarse, que resulta realmente útil para el mantenimiento de la piel. Además, ya nos limpiamos de manera natural”.

Te puede interesar: Eugenio Derbez: 5 películas para celebrar sus 60 años

El famoso actor, reconocido por su papel en Harry Potter y Crepúsculo confesó en una oportunidad que su higiene es “vergonzosa”. “Realmente, tengo poca ropa que me guste y como estoy viajando todo el tiempo no puedo comprarme algo más. Estos pantalones los llevo ya hace unos cuantos días” confesó para la revista británica New.

Por su papel en la película Monster recibió un Óscar como Mejor Actriz. Theron, le confesó al presentador David Letterman que no tenía problema en pasar varios días sin ir a la ducha. “Soy una chica dura y puedo estar sin bañarme durante una semana, estoy bien con eso”.

El actor, famoso por participar en Piratas del Caribe, Alicia en el país de las maravillas, Charlie y la fábrica de chocolates, entre otras ha sido acusado de bañarse muy pocas veces por semana y de usar la misma ropa varios días seguidos.

Según Eli Roth, compañero de Brad Pitt en Malditos Bastardos, cuando el actor no se baña se limpia con toallas de bebé. “Pitt dijo que cuando estás sudando y no tienes tiempo para darte una ducha, simplemente coges una toallita para bebé y te la frotas debajo de las axilas”.