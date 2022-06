¿Yailin, esposa de Anuel, está embarazada? Crecen rumores

Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’ no paran de generar comentarios en redes sociales. Su relación ha estado llena de controversias, pero eso parece no disgustarles.

El viernes pasado se casaron por lo civil, noticia que ha sido muy comentada por sus seguidores. Ayer, el ex de Karol G volvió a ser tendencia, luego que la colombiana Melissa Vallecilla confirmara que ya había dado a luz a su hija, que sería también de Anuel AA. El artista no se ha referido al respecto.

¿Anuel y Yailin se convertirán en padres?

Tras la noticia del nacimiento de la bebita, que sería de Anuel, surgieron rumores de un supuesto embarazo de la dominicana ‘Yailin, la más viral’. Los comentarios comenzaron a circular en redes sociales, luego de que se viralizara un video que, de acuerdo con los internautas, sería la ‘prueba reina’ que lo confirmaría.

En el clip, Yailin aparece acostada en una cama, mientras Anuel acaricia el abdomen de su ahora esposa, con mucha delicadeza y dedicación. Igualmente, el cantante pone su cabeza sobre la barriguita de la influencer, motivo por el cual, se especula que la pareja podría estar esperando un bebé. De hecho, en varias oportunidades, han hablado de sus deseos de tener una niña.

No es la primera vez que se especula que ‘Yailin, la más viral’, ahora esposa de Anuel, estaría embarazada. Hace poco tiempo se dijo lo mismo en redes sociales, pero la bailarina salió a desmentirlo. “Eso que se está comentando disque el niño o la niña, no. Emma conmigo desde que nos conocimos él ha querido una niña conmigo, eso no es algo de otro mundo, así que déjense de eso. El día que uno quiera tener uno, uno lo va a tener. Desde que nos conocimos en verdad estamos intentando y no ha salido. Dios es el que sabe aquí, pero pronto vamos a tener una ‘viral’ en la casa. Yo la quiero hembra, bueno como Dios me la mande, pero la quiero hembra, Emma dice que quiere niña”.

