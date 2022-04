“Yo no me estanco en el pasado”: ¿Anuel manda fuerte indirecta a Karol G?

El domingo pasado, la colombiana Karol G brilló con su impecable show en el Festival de Coachella 2022, donde además, le rindió un tributo a algunos artistas que han dejado en alto la música latina, como J Balvin, Shakira, Ricky Martin, entre otros.

La intérprete de La Tusa estuvo vestida con colores alusivos a la bandera de Colombia y presumiendo con orgullo, dijo: “estos son los colores de mi bandera. Yo soy de Colombia”. En redes sociales la llenaron de elogios y sus seguidores no pararon de felicitarla por haber dejado en alto el nombre del país.

No obstante, su expareja Anuel AA, quien actualmente sostiene una relación sentimental con ‘Yailin, la más viral’, se refirió, aparentemente, a la colombiana a través de sus redes sociales y envió un explosivo mensaje que, al parecer, iba dirigido para Karol G. “Yo me río. Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que está estancado en el pasado (...) Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene”, escribió en sus historias de Instagram.

Para terminar con el mensaje, el boricua escribió: “Y ya. Esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los esté haciendo pensar… Si la gente supiera. Ahí tienen noticia para toda la semana”.

Al parecer, el artista puertorriqueño se habría enojado con Karol G tras su presentación en Coachella 2022. Te contamos por qué. Foto: Instagram

Ese polémico discurso de Anuel AA generó cientos de reacciones entre los internautas, pese a que la colombiana no se ha manifestado al respecto. “Si la gente supiera que él no canta nada”, “está buscando que hablen de él porque por su música no suena”, “positivo para ardido”, “quiere llamar la atención y efectivamente lo hace”, “ese man está dolido aún... Es pura reacción así”, “la peor tusa que he visto”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas.