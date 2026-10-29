Accidente de Kbeto Zuleta: nueva e inesperada versión de su posible causa. Conductor habló

En la madrugada del lunes 26 de octubre en la vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, el bus que transportaba la agrupación del cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó al chocar contra la baranda de un puente y caer al río Ariguaní, ubicado en esa misma población.

Inicialmente, se mencionó como causa probable del accidente un microsueño por parte del conductor, sin embargo ahora sale a la luz otro posible hecho que habría derivado en el siniestro.

El accidente dejó un saldo de dos músicos muertos y cerca de veinte heridos, entre ellos el cantante Kbeto Zuleta, quien inicialmente fue atendido en Bosconia y fue trasladado la noche del miércoles en avión ambulancia a Barranquilla, donde sigue recibiendo atención.

Según publicó El Tiempo, un vocero de la empresa propietaria del bus Expreso Super Star, que lamentó en un comunicado lo ocurrido, había expresado que la presencia de dos perros en la vía descartaría la versión de un microsueño.

Raúl De Castro, asesor jurídico de la mencionada compañía: “Pero lo que pudimos conocer por un tercero es que el conductor alcanzó a decir que se le atravesaron dos perros y que fue en ese momento que se produjo el accidente”, dijo, según el respectivo medio.

El bus tendría la revisión tecnomecáncia, practcuada el 2 de septiembre, al día.

Diego Armando Brito, auxiliar de la agrupación de Kbeto Zuleta y asistente del cantante, dio a conocer en Olímpica que luego del accidente, cuando estaba tratando de ayudar a sus compañeros de viaje que estaban atrapados en el bus, alcanzó a preguntarle al conductor del bus por lo acontecido “Me acerqué donde él y le digo ‘¿mano qué pasó? Dos perros (me dijo). Y le digo yo ‘ay por que no te los llevaste? Y me agachó la cabeza”, dijo Brito en su testimonio a Olímpica.

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En las declaraciones Brito, conocido por sus compañeros como ‘Moño’, también confirmó que el conductor habitual del bus manejó desde la medianoche que salieron de Sincelejo, donde la agrupación se presentó en una fiesta privada, donde cantó con Elder Dayan, hasta El Plato, Magdalena, cuando le entregó el volante a su auxiliar porque estaba cansado.

"No me dejes morir", Kbeto Zuleta a su asistente

No obstante, notó que el auxiliar no era tan diestro. “Primera vez que yo veía (al auxiliar) no me sentía confiado. Cuando salimos de Valledupar no le vi el perrenque”, dijo Brito quien recordó que Kbeto acostumbraba a viajar en medio del bus en una colchoneta y esta vez no fue la excepción.

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Mencionó que en el instante del accidente un segundo impacto dio justamente con el lugar donde estaba Kbeto y por ello, el cantante salió expulsado del bus y cayó en un matorral, sufriendo las delicadas heridas que le terminaron amputando una pierna.

Brito dijo que el bus llevaba una velocidad de unos 120 kilómetros y que fue Mao, el encargado de fotografía, quien le puso un torniquete a Kbeto para evitar que se desangrara “Moño no me dejes morir, moño”, le habría dicho Kbeto antes de le llegara la ambulancia.

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