Actor de ‘Lilo y Stitch’, David Hekili Bell: revelan las causas de su fallecimiento

El actor David Hekili Kenui Bell, recordado por su participación en el live action de Lilo & Stitch, murió el pasado 12 de junio en la Isla Grande de Hawái a los 46 años. Dos meses después, salieron a la luz los resultados de la autopsia que dejaron en evidencia los factores médicos que rodearon el deceso del hawaiano.

¿De qué murió David Hekili, actor de ‘Lilo y Sitch’?

El reporte, obtenido por la revista People a través del Departamento de Policía de Hawái, indicó que Bell presentaba varios diagnósticos en el momento de su muerte: insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica, además de obesidad mórbida. También se documentaron problemas adicionales como dermatitis por estasis —un trastorno cutáneo ligado a la mala circulación en las piernas— y edema, es decir, acumulación de líquidos en los tejidos.

La autopsia, practicada el 19 de junio y concluida el 10 de julio, reflejó que Bell recibió múltiples maniobras de reanimación. Los médicos aplicaron desfibrilador, colocaron vías intravenosas y hasta usaron una aguja intraósea en su pierna izquierda, un procedimiento reservado para casos en los que no es posible acceder a las venas de manera convencional.

Los resultados toxicológicos descartaron la presencia de alcohol o drogas en niveles superiores a los permitidos. Según el informe, el intérprete había manifestado dificultad para respirar antes de fallecer. No obstante, el caso quedó catalogado como “del forense”, sin una conclusión definitiva sobre la causa exacta del deceso.

Un portavoz de la Policía de Hawái confirmó a People que la investigación ya está cerrada y que no se encontraron indicios de un hecho criminal en torno a la muerte del actor, lo que refuerza la hipótesis de un fallecimiento estrictamente ligado a su estado de salud.

La noticia del fallecimiento fue inicialmente compartida por su hermana, Jalene Kanani Bell, a través de redes sociales, lo que generó conmoción entre familiares y allegados. Posteriormente se realizó el funeral el 9 de agosto en la iglesia Annunciation Catholic Church de Waimea, donde la comunidad local le rindió homenaje.

Su representante, Lashauna Downie, también se pronunció tras la confirmación del deceso. Aseguró haberse enterado al mismo tiempo que el público, por publicaciones en internet. “Era uno de mis mejores talentos y encarnaba el verdadero significado de aloha… un gigante gentil”, expresó en diálogo con People, al recordar la personalidad del intérprete y el vacío que deja su partida.