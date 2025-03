Actor de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ fue víctima de robo con escopolamina en Bogotá

El actor Ricardo Mejía, conocido por su papel antagónico en la nueva versión de la telenovela Nuevo Rico, Nuevo Pobre, vivió en semanas recientes una experiencia angustiante por cuenta de la inseguridad en Bogotá.

Así lo reveló en una entrevista, en la que compartió detalles del hurto que sufrió en una zona concurrida de la capital colombiana, después de finalizar una jornada laboral.

¿Cómo robaron a Ricardo Mejía, de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’?

En entrevista con La Corona TV, programa del canal Citytv, el bogotano aseguró que todo sucedió hace poco más de 15 días en inmediaciones del Park Way, tras presentar una función de la obra El principio de Arquímedes en el teatro Casa E.

De acuerdo con Ricardo Mejía, con el uso de una sustancia química conocida como escopolamina o ‘burundanga’, antisociales lo abordaron y le robaron sus pertenencias.

“Me ‘emburundangaron’ ¡Fue horrible! Me robaron el celular y unos marginales me rescataron luego, pero quedé triste porque me robaron un teléfono chévere, entonces pues fue una plática ahí”, explicó el actor, recordado también por su participación en La venganza de Analía y Loquito por ti, otras producciones de Caracol Televisión.

“Nosotros cerrábamos temporada el sábado y este asalto a mi integridad física y psíquica fue el viernes por la noche. El sábado tuve la última función, pero la hice un poco disminuido, pero afortunadamente salimos bien (...) Mi sensación fue que... no, yo no sé- No sé si fue muy poquito o muy medido, pero estuve inconsciente como dos horas, nada más”, agregó Ricardo Mejía, quien interpreta a Mateo López Ferreira en Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

Por último, el actor de 42 años mencionó que el robo también generó afectaciones emocionales, a pesar de no haber sido violento: “Esos episodios de robo lo dejan a uno como muy diezmado, como nervioso. Estoy en la casa cuidándome mucho. La verdad, uno no sabe qué hacer porque el hampa es tenaz”.

Efectos de la escopolamina, sustancia que usaron para robar a Ricardo Mejía

Se tratada de un alcaloide, extraído de plantas como la belladona y el estramonio, que puede llegar a causar consecuencias devastadoras en el sistema nervioso central. Entre sus efectos más comunes se encuentran la anulación de la voluntad y la pérdida de memoria, lo que deja a las víctimas vulnerables y sin recuerdos de lo ocurrido.

La escopolamina puede ser administrada por inhalación, ingestión o contacto con la piel, y sus efectos se manifiestan rápidamente, facilitando que los delincuentes cometan robos sin resistencia.