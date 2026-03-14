Actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado tras caer desde un edificio en CDMX

En la tarde de este 13 de marzo, el actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado en Ciudad de México tras un incidente ocurrido en un edificio residencial de la capital. La situación generó preocupación en el mundo del espectáculo y activó la atención de los servicios de emergencia.

El hecho comenzó a circular rápidamente en redes sociales y medios de entretenimiento. Con el paso de las horas, sin embargo, comenzaron a conocerse detalles confirmados por autoridades y por la familia del intérprete, integrante de una conocida dinastía actoral mexicana.

¿Qué pasó con José Ángel Bichir?

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, el actor fue encontrado en la parte baja de un complejo de departamentos ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, después de caer desde el tercer piso del edificio donde reside. El incidente fue reportado a las autoridades alrededor del mediodía, lo que movilizó a policías y paramédicos al lugar.

Los equipos de emergencia atendieron al intérprete en el sitio y lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. Los primeros diagnósticos señalaron que presentaba fracturas en el rostro, así como lesiones abdominales producto de la caída.

La información preliminar difundida en algunos medios apuntó a que el actor podría haberse arrojado desde el inmueble. Sin embargo, la familia del artista difundió posteriormente un comunicado para aclarar la situación y evitar especulaciones.

En ese mensaje, los familiares explicaron que José Ángel Bichir atravesaba una crisis de salud mental en el momento del incidente y que la caída ocurrió en medio de ese episodio. También subrayaron que no se trató de un acto intencional ni de un intento de autolesión, sino de un accidente derivado de dicha crisis.

“Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica (...) Está fuerte y va a estar bien".

El actor, de 35 años, permanece bajo observación médica, aunque los reportes más recientes indican que se encuentra fuera de peligro y acompañado por su familia mientras continúa su recuperación.

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir, integrantes de una de las familias más reconocidas del cine y la televisión mexicana. A lo largo de su carrera ha participado en producciones de cine y televisión como ‘Matando Cabos’, ‘Los simuladores’ y la serie biográfica ‘José José: El príncipe de la canción’.

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