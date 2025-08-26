Actor mexicano, víctima de robo en Bogotá. Salió de fiesta y terminó en el hospital

El actor mexicano Andrés de la Mora, reconocido en Colombia por su participación en la película El Paseo 6 y en la serie juvenil Noobees, denunció que fue víctima de un millonario robo en Bogotá tras salir de fiesta con un amigo y dos mujeres que conoció a través de una aplicación de citas. El artista, que se encontraba en la capital colombiana por compromisos laborales, terminó en el hospital después de lo ocurrido.

Así robaron al actor Andrés de la Mora en Bogotá

Según relató en entrevista con el programa La Red, todo comenzó cuando decidió usar una aplicación para conocer personas. “Hago match con una de esas chicas y le digo: ‘Oye, voy a salir con mis amigos, lleva una amiga, y vamos a rumbear todos y nos conocemos’. Esta chica viene, nos vamos de rumba por la 85 y lo que pasa es que estamos rumbeando”, contó.

La noche avanzó en bares de la zona de la calle 85, pero alrededor de las tres de la mañana las mujeres propusieron continuar la fiesta en el hotel donde se hospedaba el actor. Fue entonces cuando Andrés de la Mora aceptó, sin imaginar que pocos minutos después perdería el conocimiento y que, tras casi dos días, despertaría en un hospital de la ciudad.

“Les dije: ‘Vamos a un after’, y ellas dijeron: ‘No, por qué más bien no vamos a tu hotel’. Y dije: ‘Bueno’. No pasaron ni 10 minutos y de un segundo a otro amanezco en una cama de un hospital (...) Mi mánager me dice: ‘Estas chicas que conociste te drogaron y te roban’. Luego me doy cuenta de que mi amigo estaba todo golpeado en la cara”, explicó.

Los médicos le realizaron pruebas de toxicología, aunque no lograron identificar con exactitud qué sustancia le suministraron. En este tipo de casos, suelen estar asociadas drogas como la escopolamina o las benzodiacepinas, utilizadas por delincuentes para reducir a sus víctimas.

Cuando Andrés de la Mora pudo regresar al hotel, descubrió que varias de sus pertenencias habían desaparecido. Entre lo hurtado estaban su computador portátil, un celular, dinero en efectivo y, además, delincuentes realizaron movimientos en sus tarjetas bancarias.

“Me robaron la laptop, el celular, dinero en efectivo, hicieron movimientos en tarjetas y más. En total fueron como 1’200.000 en efectivo. El computador sí me dolió, porque me salió como en 4.000 dólares, el celular… y los movimientos en tarjetas, unos cuatro como de 1.000 dólares cada uno”, agregó.

Finalmente, el actor acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo ocurrido, aunque manifestó su inconformidad con la atención recibida. Según dijo, la funcionaria que lo atendió no mostró sensibilidad frente a la gravedad del caso y minimizó algunos detalles de su relato.

Más allá de las pérdidas económicas, Andrés de la Mora subrayó que lo vivido fue una pesadilla que espera no se repita con nadie más.