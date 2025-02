Actriz de Disney, Christy Carlson recibió disparó en la cara en cumpleaños. Imagen

La actriz Christy Carlson Romano, quien se hizo muy popular por ser la estrella del programa ‘Even Stevens’ y que hoy tiene 40 años, sufrió una grave herida en su cara, en el lugar y la situación menos inesperados: en medio de la celebración del cumpleaños de su esposo, el productor Brendan Rooney, con quien está casada desde 2013.

Dentro de lo que ha trascendido sobre los hechos, se sabe que estaba jugando en un lugar de tiro, al que llevó a su marido para la celebración de su cumpleaños, cuando sufrió una lesión debido al “disparo” de otra persona y tuvo que ser trasladada al hospital de emergencia.

Christy Carlson sufrió un disparo en su rostro Fotografía por: Instagram

Ella misma se encargó de dar a conocer los hechos con imágenes que resultan impactantes: “Ayer fue el cumpleaños de mi marido y le llevé a tirar al plato como regalo. Había otro grupo de personas con nosotros que disparó en la dirección equivocada y me dieron en la cara”. La actriz mencionó enseguida que su esposo “entró inmediatamente en acción, me evaluó y me llevó al hospital. Me dieron en 5 sitios, uno estuvo a menos de un centímetro de darme directamente en el ojo derecho”, anunció en un publicación en el feed de su cuenta de Instagram.

La actriz que tiene dos hijos, Isabella, de ocho años; y Sofía, de cinco, dio más detalles de las consecuencias del incidente.

Actriz que recibió disparó en la cara tiene residuos cerca del ojo

Christy indicó que por ahora es “demasiado arriesgado” someterse a una cirugía, pero está agradecida por seguir con vida, después de la peligrosa experiencia, que evidentemente fue un accidente.

Adicionó que : “Por desgracia, un fragmento se me ha quedado alojado detrás del ojo y es demasiado complejo extraerlo quirúrgicamente”.

De momento, sigue bajo supervisión médica. “Los médicos seguirán controlándome, de momento veo con normalidad. Con todo lo que ha pasado, sólo puedo pensar en lo agradecida que estoy de estar viva. Quiero mucho a mis hijas, mi marido, mi familia y mis amigos. Vi mi vida pasar ante mis ojos y les digo que abracen a la gente que les rodea cada vez que puedan. La vida puede cambiar en un instante”.

