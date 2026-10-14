Actriz Hilary Swank anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

Hilary Swank está nuevamente embarazada. La noticia que ha sorprendido a sus millones de seguidores sobre todo por la edad de la actriz que protagonizó ‘Million Dollar Baby’ (en español ‘Golpes del destino’) y ‘Los chicos no lloran’, se dio a conocer en su cuenta de Instagram

Hilary y su esposo Philip Schneider ya tienen dos hijos. Se trata de los mellizos Aya y Ohm, quienes tienen 3 años.

Tercer hijo de Hilary Swank nacerá en diciembre próximo

En el post en el que muchos de sus colegas la han felicitado, también dio a conocer que el bebé nacerá en diciembre próximo, lo cual indica que la actriz atraviesa su último trimestre de gestación. Tendría siete meses de embarazo.

Para dar a conocer la novedad familiar la artista escogió unas imágenes en las que se aprecia a las figuras de los miembros de la familia bailando entre luces, cuando entra en escena la actriz con su vientre abultado en avanzado estado de embarazo.

"Muchos me han preguntado qué proyecto voy a hacer a continuación. Este se estrena en diciembre", escribió la actriz en el post.

Hilary y su esposo Philip se casaron en agosto del 2018 en California, en medio de una celebración privada. Cuando dio a conocer cuatro años después, que sería madre, se sinceró sobre el anhelo que tenía de vivir esa experiencia en la que debutó a los 48 años.

Hilary nación en Lincoln, Nebraska el 30 de julio de 1974 y comenzó en la actuación desde los 9 años cuando hizo su primera aparición en una de las adaptaciones de ‘El libro de la selva’. Ganó su primer Oscar en 2000 y el segundo, en el 2005.

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