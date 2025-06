¿Adela Noriega murió? Esto dijo Univisión sobre video que se difundió al respecto

Este 11 de junio el nombre de la actriz mexicana Adela Noriega, quien protagonizó la novela Quinceañera y posteriormente se convirtió en la reina de los melodramas con historias como Amor real, María isabel, María Bonita, El privilegio de Amar y Fuego en la sangre, entre otras, volvió a ocupar titulares.

Un video difundido en TikTok, donde aparentemente Lili Estefan, presentadora del programa El gordo y la flaca de Univisión hacía el anuncio de su muerto preocupó a miles de televidentes del continente. La noticia generó reacciones de usuarios que comentaban que esperaban que no fuera cierto y también recordó que la actriz está retirada hace más de una década y optó por alejarse de la vida pública, en general.

Video sobre supuesta muerte de Adela Noriega se hizo con IA

La noticia se habría producido el 11 de junio, sin embargo la cadena Univisión publicó una nota en su web, refiriendo que ese programa no emitió tal información y explicó que se trataba de un video hecho con Inteligencia Artifiical, donde no correspondía ni el set del programa ni la ropa que ese día usó Lili Estefan. “Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer”, se le escucha decir supuestamente a la presentadora cubana, pero en realida,d ella nunca dijo esa frase.

El video luego reporta que supuestamente Noriega batalló con un cáncer. Ningún medio de reconocimiento ni algún familiar de la actriz que en 1995 estuvo en Colombia protagonizando con RTI la novela María Bonita ha reportado que la actriz haya fallecido o esté enferma. La noticia sería absolutamente falsa.

Sobre Noriega se sabe que lleva más de 15 años retirada de la pantalla. Adela tiene actualmente 55 años y no tiene redes sociales.

La productora Carla Estrada, con quien Adela grabó varios telenovelas, mencionó en el 2022 que le encantaría volver a trabajar con ella. Estrada dijo que habían quedado en hablar para ese regreso, pero finalmente no se concretó la reunión que tendría “No la he visto desde hace mucho. Me habló, yo creo que van a ser dos años, me dijo ‘¿Qué vas a hacer? ¿trabajamos?’. Le dije: ‘Sí, vamos a comer’. Y hasta ahorita no hemos ido a comer”, dijo la productora hace 3 años.

Otra información sugirió que había sido vista viviendo en La Florida, Estados Unidos y estaría dedicada a la venta de finca raíz.

Esto también se ha mantenido en el plano de la especulación.

