La presentadora Adriana Betancur sigue recluida en la clínica Palermo de Bogotá, donde permanece desde el pasado 8 de noviembre, cuando ingresó por urgencias debido a un dolor abdominal.

Posteriormente trascendió que sufría de peritonitis, derivada del catéter peritoneal, según declaraciones que dio su hermano Leonardo a Vea, por lo cual tuvo una primera intervención que procedió a quitar este elemento.

Adriana, que estuvo en riesgo, recibió atención nefrológica; posteriormente logró ser extubada y mostró mejoría, sigue a la espera un donante de riñón, debido a que fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica.

La conductora fue sometida a una nueva intervención en la noche del lunes 23 de noviembre, según una de sus amigas dio a conocer en las redes sociales.

“Adriana Betancur tuvo hoy una cirugía, les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando”, escribió la comunicadora Karla Arcila sobre la cirugía llevada a cabo cerca de las 8:00 p.m.

Más tarde lanzó un llamado para conseguir donantes de sangre. “Adri necesita urgente sangre O-. A mis conocidos que deseen donar en Bogotá por favor escribirme por DM. Gracias”, mencionó.

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ hacen llamado por Adriana Betancur

El participante de ‘MasterChef Celebrity’ Tuto Patiño también usó sus redes sociales para lanzar el llamado a que los poseedores de ese tipo de sangre donen en favor de la presentadora.

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"¡Urgente! Necesitamos donante de sangre O Negativo (O-) Si tienes este tipo de sangre y puedes ayudarnos, por favor realiza tu donación en: Cruz Roja de la Calle 68, Bogotá. A nombre de: Adriana Betancur Montealegre.

Si no puedes donar, ayúdanos compartiendo este mensaje para llegar a más personas”, puntualizó el actor.

Una de las participantes de ‘MasterChef respondió al llamado’ y se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja para donar sangre para Betancur.

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Julieta Piñeres documentó su acción en las redes sociales y reiteró la importancia de donar sangre.

Según Leonardo la presentadora estará un tiempo en la clínica, ya que si bien es cierto ha evolucionado de manera favorable, lo que le permitió ser extubada y poder estar consciente, su estado sigue siendo delicado. Una vez sea dada de alta, Betancur seguirá sometiéndose a diálisis en la clínica tres o cuatro veces por semana mientras recibe el riñón que necesita para mejorar su calidad de vida.

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