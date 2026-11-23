El reconocido artista nacido en Soledad, Atlántico, había generado alerta por su salud hace varias semanas cuando estuvo internado en la clínica. Ahora el intérprete de ‘La copa rota‘ y ‘Traicionera‘ y padre del también cantante Checho Acosta revela que lucha contra un cáncer.

En declaraciones dadas al programa ‘La Red ‘, de Caracol, mencionó que estaba de concierto en Cuenca, Ecuador, cuando empezó a sentir un dolor fuerte en la pierna que lo llevó a hacerse exámenes a su regreso al país.

“Ya el dolor era insoportable”, mencionó y posteriormente hizo la revelación.

“Tengo un cáncer en la próstata, los médicos optaron por una gamagrafía para hacerme una radioterapia para tartar el cáncer(…)…me hicieron cinco radioterapias”, dijo el artista que luego tuvo otras complicaciones como alteraciones en su presión arterial.

"Prácticamente no daban nada por mí", Alci Acosta

Toda esta situación lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde vivió días difíciles. “El momento fue critico, yo no me enteré … Ya prácticamente no deban nada por mí… Estuve prácticamente del otro lado… papa Dios no quiso, aquí estoy, estoy que unos añitos más, si Dios no me lo permite”, puntualizó en su casa el compositor que descarta regresar a los escenarios. Confesó que se le dificultad alcanzar las notas altas y que su voz ya no responde como antes. “Ya la voz no es la misma de hoy (…) Por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”.



Pese a la situación, el maestro, nacido el 5 de noviembre de 1938, mantiene la fe y cuenta con el apoyo de sus hijos en el difícil proceso. "Estoy haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante (…) estamos pasando un momento bastante complicadito", dijo el reconocido cantante.

"Gracias a mi Dios tratando de que las cosas lleguen a mejor momento… aunque un poquito difícil… haciéndole la lucha…", puntualizó.

Publicidad

Actualmente, también recibe tratamiento de diálisis un día de por medio, durante aproximadamente cuatro horas, y permanece a la espera de nuevos resultados médicos que le revelarán cómo es el estado del cáncer después del tratamiento.

Conciertos cancelados

El maestro Alci Acosta, quien cumplió 88 años recientemente, era uno de los invitados el próximo 5 de diciembre en Bogotá en el homenaje a Paola Jara, pero declinó. "Tuvimos que desistir…tenía Bucaramanga, Nueva York, Ecuador, San Salvador, Nicaragua, todo eso se vino al suelo”.

Publicidad

De momento, confía en que los dineros que llegan de distintas sociedades como Sayco y Acinpro así como regalías le permitan seguir con su vida.

Aquí más noticias que son tendencia