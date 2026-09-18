Alci Acosta fue dado de alta después de varios días en UCI: “Sigue el tratamiento” 

El pasado 30 de agosto, se conoció que Alci Acosta, reconocido cantante y compositor colombiano, fue hospitalizado y posteriormente ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia de Barranquilla, luego de presentar una afección en sus riñones y en su próstata.

Durante estas semanas, Checo Acosta, hijo del también pianista, le informó a sus seguidores cómo avanzaba el estado de salud del artista. Días después de la hospitalización, también fue importante aclarar algunos rumores que estaban circulando en las redes sociales sobre la salud del intérprete. El 7 de septiembre, Checo confirmó que su padre seguía recuperándose bien y pidió a sus seguidores que no compartieran información falsa sobre su estado.

¿Cuál es el estado de salud de Alci Acosta?

Tras casi 20 días internado, finalmente el intérprete de La copa rota fue dado de alta. Así lo informó Checo a través de una publicación en sus redes sociales: “Después de varios días en la unidad de cuidados intensivos y otros en piso, mi padre @alciacostac termina su estancia en la Clínica La Misericordia.

En la mañana de hoy, después de la revisión de exámenes del Médico Internista, ha sido dado de alta".

Aunque el artista pudo regresar a su hogar, debe continuar en revisiones constantes. “Sigue el tratamiento con manejo en casa y los controles respectivos. Reiteramos el agradecimiento al personal médico y de enfermeras por la excelente atención. Dios todo lo puede”.

Seguidores han expresado su felicidad por la recuperación del bolerista: "me alegra mucho su recuperación”, “Gracias a Dios maestro vas mejorando”, “cuídese mucho señor Alci. Dios lo siga bendiciendo y regalándole vida en abundancia”, “gloria a Dios”, “me encanta su música. Bendiciones”, “gracias a Dios y que continúe mejorando cada día”, “qué buenas noticias, bendiciones para ustedes siempre”, “Dios es grande, hay Alci para rato”, “gracias a Dios de regreso a casa” “saludos al gran Maestro Alci, y que continúe avanzando en su proceso”, “pronta mejoría, maestro”.

Hace unos meses, Alci aseguró en una entrevista con Vea que estaba próximo a su retiro de los escenarios después de más de seis décadas de trayectoria. Aseguró que pasó muchos años alejado de su casa por sus responsabilidades laborales y expresó su deseo de pasar más tiempo con sus hijos, nietos y bisnietos. En esta nueva etapa de su carrera, el artista lanzó Para Siempre – Éxitos, un álbum que compila algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, presentado como un tributo a su trayectoria artística.