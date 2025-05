Alci Acosta habló por primera vez del incendio en su casa ¿Cuánto vale la restauración?

Dos semanas después del incendio en su casa, Alci Acosta rompió el silencio sobre la emergencia que lo sorprendió el pasado 25 de abril, mientras dormía en la tranquilidad de su hogar, ubicado en el municipio de Soledad (Atlántico).

Por primera vez ante los medios, el cantante de 86 años compartió detalles del incidente y aseguró que reparar los daños le costará una millonaria suma.

¿Qué dijo Alci Acosta del incendio en su casa?

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el músico atlanticense aseguró que fue su hija quien reaccionó a las llamas tras percatarse de lo que ocurría

“Yo sentía el fogaje de la candela y el humo. Estaba un poquito dormido cuando de pronto entra mi hija toda asustada. Ella y mi yerno me bajaron cargado. Eso fue rapidito”, explicó inicialmente.

Alci Acosta no resultó herido por las llamas, afortunadamente; sin embargo, el susto y la tensión del momento causaron estragos en su salud: “Eso me altero totalmente la presión y los enfermeros me llevaron para la IPS. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde”.

‘Checo’ Acosta, hijo de Alci, también habló con La Red y aseguró que los costos para reparar los daños en la vivienda de su padre ascienden a los 120 millones de pesos. Además, aseguró que el intérprete de No renunciaré está viviendo en el garaje de la vivienda, mientras recupera el resto de la propiedad.

“Afortunadamente y gracias a Dios se puede reconstruir la casa con la misma base. Obviamente hay cosas por reforzar, sí, pero el daño más grande fue el techo. El cuarto principal de mi papá quedó intacto, pero hay que hacer todo nuevo”, aseveró.

Las pérdidas que Alci Acosta no podrá reponer

De acuerdo con el experimentado artista, en medio de la conflagración perdió bastantes recuerdos de Ruth Agudelo, su fallecida esposa, y eso ha sido lo más doloroso de este momento.

“Estoy un poquito triste. Claro que no lo demuestro porque hay que sobrellevar las cosas, y son cosas que pasan, que hay que aceptarlas. Tampoco voy a a protestar contra nadie. Pero bastante triste, porque se dañaron muchas cosas, cosas de mi vieja que tenía guardadas. Pero me aguanto porque son cosas que pasan y hay que aceptarlas así”, concluyó Alci Acosta.

