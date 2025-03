Aleska Génesis se pronunció tras su arresto: “todo saldrá a la luz en su momento”

Aleska Génesis Castellano fue detenida el pasado 10 de marzo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, justo después de ser eliminada del programa La casa de los famosos All Star. El hecho ocurrió cerca de las instalaciones de Endemol, la productora del reality show.

¿Por qué Aleska Génesis fue arrestada?

Génesis, de 33 años, enfrenta acusaciones por supuesta participación en el robo de relojes de lujo, valorados en alrededor de 10 millones de pesos, que tuvo lugar en octubre de 2022 en la propiedad del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio. Este incidente llevó a una primera detención en enero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, fue liberada por falta de pruebas en ese momento.

Tras su reciente arresto, la modelo fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permaneció bajo custodia mientras se resolvía su situación legal. Durante la audiencia inicial, un juez la vinculó a proceso, pero le permitió enfrentar el juicio en libertad bajo ciertas condiciones.

“Otra vez ordenan liberar a Aleska Génesis. Un juez ordenó, una vez más, dejar libre a la modelo, acusada de robo. Aunque la vinculó a proceso, la dejó llevarlo en libertad”, dijo el periodista Carlos Jiménez.

Aleska Génesis dio sus primeras declaraciones

Horas después de su liberación, la exnovia de Nicky Jam y James Rodríguez se pronunció a través de sus redes sociales. Allí publicó un comunicado agradeciendo a quienes la han apoyado en este difícil momento:

“A quienes me han enviado mensajes de apoyo, sus mejores deseos y oraciones, sepan que los llevo en mi corazón. Su solidaridad ha sido un refugio en medio de la tormenta, y por eso siempre estaré agradecida”, dijo inicialmente.

La también creadora de contenido aseguró que, aunque está libre, ese proceso ha dejado fuertes heridas en su vida, por lo que, por ahora, no concederá ninguna entrevista ante los medios de comunicación para hablar de su situación legal. “Como muchos saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí. En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones. Necesito tomar un tiempo para sanar, para reencontrarme conmigo misma y procesar todo lo que ha ocurrido. Aprecio su compresión y respeto hacia mi decisión”.

Finalmente, en el comunicado que fue publicado en horas de la madrugada, la modelo envió un mensaje a sus seguidores, quienes les han mostrado su apoyo: “hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia. Sé que el amor y la verdad siempre prevalecen y confío en que todo saldrá a la luz en su momento. Gracias por estar, por preocuparse y por acompañarme en este proceso”.

Mensajes de apoyo de seguidores de Aleska Génesis

La exparticipante del reality de convivencia ha recibido cientos de mensajes en sus redes sociales. Sus seguidores le han expresado su amor, confiando en su inocencia: “Estamos siempre contigo apoyándote. Sabemos que eres inocente y que todo esto es una injusticia”, “estamos contigo”, “ánimo. La verdad tarde o temprano sale a la luz”, “Dios está contigo y te ayudará a enfrentar esto y habrá justicia para ti”, se lee en la publicación del comunicado que tiene más de 92 mil likes.