Alexis Escobar se pronunció sobre accidente del bus donde iban sus músicos: “Muy aparatoso”

En la madrugada de este sábado 17 de octubre se informó que un bus pertenecientes a la agrupación musical del cantante Alexis Escobar sufrió un volcamiento lateral en la Ruta del Sol, que dejó varios lesionados, que fueron trasladados al hospital de Guaduas, Cundinamarca.

Los músicos tenían como destino a Bogotá, donde el cantante Escobar y su banda tenían programada una presentación en el Movistar Arena, en calidad de invitados en el conciertos de los 30 años de trayectoria de Arelys Henao.

Bus de Alexis Escobar fue dado por pérdida total

Horas después de que se viralizaran las imágenes del incidente, la cuenta del cantante publicó un comunicado oficial.

“El equipo de trabajo y la agrupación musical informan que, en las últimas horas, mientras nos desplazábamos en la ruta Medellín – Bogotá para cumplir con nuestros compromisos artísticos, el autobús que transportaba al equipo sufrió un accidente de tránsito en el corredor de la Ruta del Sol, a la altura del sector de Guaduas.

Queremos brindar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares, amigos y seguidores: la mayoría de los integrantes nos encontramos fuera de peligro. Dos miembros de la agrupación resultaron heridos

el impacto y ya están recibiendo la respectiva atención médica en centros asistenciales cercanos. Confiamos plenamente en su pronta y satisfactoria recuperación”, se lee en el texto mencionado.

El comunicado indicó que el vehículo sufrió “daños de gran magnitud considerados pérdida total”.

Posteriormente el músico usó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. Agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores, así como al hospital en donde han atendido a sus compañeros y agradeció que aunque hay músicos algo delicados y siguen internados, no hubo heridos de gravedad y está aguardando resultados de exámenes paras ser dados de alta.

Admitió que se trató de un “accidente muy aparatoso” y descartó que hubiera sido porque el bus fuera viejo o no tuviera el mantenimiento necesario, sino que atribuyó el accidente entre otros aspectos a las lluvias que se han presentado.

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Pidió cautela en los comentarios de las redes sociales. Mencionó que de momento no sabían si lograrían presentarse en el Movistar Arena para acompañar a Arelys Henao en su concierto, por lo que ofreció disculpas anticipadas.

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