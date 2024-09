Alfredo Redes, ex de Yulieth Almario, reveló si tiene nueva novia

Durante su paso por La casa de los famosos, Alfredo Redes habló en varias oportunidades con sus compañeros sobre Yulieth Almario, su pareja sentimental y madre de Isaías, su hijo.

Te puede interesar: Expareja de Alfredo Redes de LCDLF presumió a su nuevo amor: “feliz”

El creador de contenido no pudo evitar las lágrimas cuando recibió la visita de ella y su bebé en medio de la dinámica de ‘Congelados’. Al salir de la competencia se reencontró con ellos, pero meses después confirmaron su ruptura. De acuerdo con lo que ha dicho la también influenciadora, al parecer, una supuesta infidelidad, habría sido el detonante para ponerle punto final a su relación.

“La verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, dijo Alfredo a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Alfredo Redes y Yulieth Almario, su expareja. Fotografía por: Canal RCN

Alfredo Redes habló en exclusiva para Vea

El fin de semana pasado, Yulieth Almario confirmó que, tras su separación, se había dado una nueva oportunidad en el amor. De igual manera, reveló que Alfredo también tenía novia.

Ahora, en redes sociales se viralizó un video donde se observa al creador de contenido bailando muy cariñoso con una mujer, quien, de acuerdo con lo que se rumora en redes, sería su nueva pareja sentimental.

En otra imagen, aparecen sentados, abrazándose. Ella lo toma por el cuello, mientras, aparentemente, se dan un beso. Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “y llorando en La casa de los famosos por la esposa”, “cada quien en lo suyo y viviendo la vida. Vivan y dejen vivir”, “él también tiene derecho a seguir con su vida”, “es una mujer hermosa”, “que viva feliz, no venimos al mundo para tener a todo el mundo contento”, “ellos verán a ver qué hacen y con quien están”, “normal la ex tiene novio ya hace 6 meses, él también tiene derecho”, “que haga lo que quiera, cuál es el problema”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, el influenciador no se ha referido al respecto a través de sus redes para confirmar o desmentir que esté en una nueva relación amorosa y si la mujer con la que aparece en el video es su novia o simplemente se trata de una amiga.

En Vea consultamos al exparticipante de La casa de los famosos y le preguntamos sobre ella. “Lo único que puedo decir es que estamos saliendo, nos estamos conociendo, todo va bien”, aseguró.

Las imágenes corresponderían a una fiesta a la que asistieron varios integrantes del equipo ‘Papillente’, entre ellos Karen Sevillano, Juan David Zapata, Pantera, Johana Velandia, entre otros.

Te puede interesar: Ex de Alfredo Redes respondió a críticas por tener pareja: “no me estoy ocultando”

El creador de contenido le contó a este medio que está feliz, disfrutando este momento de su vida: “me siento bien con la pareja con la que estoy, es muy disciplinada en el deporte, tenemos eso en común, que somos amantes al deporte”, dijo.