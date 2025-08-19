Alicia Machado habla de su romance con Ricardo Arjona. “El casado era él”

Cuando Alicia Machado estuvo en el reality de cocina Top Chef, una de sus preparaciones estuvo inspirada en un gran y primer amor que tuvo. La ex reina venezolana y Miss Universo 1996, dijo en aquella oportunidad que cocinó un plato de pasta al que llamó ‘Mi primera velada de amor’, en honor a este idilio.

“Cuando yo tenía 20 años conocí a una persona que estuvo en mi vida casi 8 años, digamos que fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente, era muy jovencita y tenía este novio maravilloso”, mencionó y cuando le indagaron sobre quién era el galán, ella dijo “el señor de las cuatro décadas, Arjona”. Así de alguna manera, puso punto final a años de especulaciones que la vinculaban con el cantante y compositor guatemalteco, hoy de 61 años.

Hay que señalar que en aquel tiempo él estaba casado con Leslie Torres, la madre de sus hijos. Ahora la exMiss Universo ahondó en este tema en el podcast Chingonamente, con Adriana Gallardo. La actriz de 48 años, 13 años menos que él, indicó: “Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él”, dijo.

La venezolana explicó que él no la dejaba ir. “Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”, detalló.

Alicia Machado asegura que Ricardo Arjona la perseguía

La actriz de novelas se mostró inconforme con los señalamientos de algunos cibernautas. “No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado… ¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar”, dijo la ex Miss Universo.

“En ese entonces, él tenía una relación con Leslie Torres, la madre de sus hijos Ricardo y Adria, pero me aseguraba que su vínculo estaba roto, que solo era cuestión de tiempo. Le creí. Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumpleaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor”, expresó en Top Chef.

Anteriormente había mencionado que lo más duro de esa relación fue cuando supo que en efecto él se había separado de su esposa pero que estaba con otra mujer. Se trataba de Deisy Arvelo. “No solo se separó por mí, sino que rehizo su vida sin despedirse. Y cuando negó públicamente nuestra historia guardé silencio”, habría dicho en el pódcast de José Rafael Guzmán.

De momento, Ricardo Arjona no ha dicho nada.

Aquí más noticias que son tendencia