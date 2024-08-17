Ana Karina Soto atraviesa difícil momento familiar: “Juntas saldremos de esta”

Ana Karina Soto generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir a través de redes sociales un mensaje personal que dejó en evidencia que atraviesa una situación compleja en su entorno familiar. La comunicadora, reconocida por su participación en el programa matutino ‘Buen Día Colombia’, publicó una fotografía acompañada de unas palabras que rápidamente despertaron reacciones entre quienes siguen su día a día.

Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la presentadora mostró una imagen en la que aparece acompañando a un ser querido en un centro médico. Junto a la fotografía, escribió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores por el tono emotivo con el que se refirió al momento que vive su familia.

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

Aunque en su publicación inicial no entregó demasiados detalles sobre lo ocurrido, la presentadora dejó entrever que la situación está relacionada con el estado de salud de su hermana, Claudia Soto, quien permanece hospitalizada. En la imagen compartida se ve a la comunicadora sosteniendo la mano de su familiar mientras recibe atención médica.

El mensaje que acompañó la fotografía fue breve, pero suficiente para generar múltiples reacciones entre sus seguidores. “Hermanita de mi alma, siempre agarradas de la mano y juntas saldremos de esta… una batalla más”, escribió la presentadora.

Hasta ahora, Ana Karina Soto no ha revelado públicamente cuál es el diagnóstico ni las razones específicas por las que su hermana se encuentra hospitalizada. Sin embargo, la publicación bastó para que muchos de sus seguidores y colegas del medio le enviaran mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Claudia Soto no es una figura pública y suele mantenerse alejada de los medios. No obstante, la presentadora ha mencionado en distintas ocasiones que su relación con ella es muy cercana. En varias entrevistas y publicaciones, ha señalado que su hermana hace parte fundamental de su vida personal y que entre ambas existe un vínculo muy fuerte.

El mensaje publicado por la presentadora también provocó una ola de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de ánimo y deseos de pronta recuperación para su familiar.

Esta fue la publicación que compartió Ana Karina Soto. Fotografía por: Captura de pantalla

