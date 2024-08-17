Ana Karina Soto, en tratamiento médico por serio problema de salud que padece

Fuera de su trabajo en Buen Día Colombia, matutino del Canal RCN, la presentadora Ana Karina Soto sorprendió a su numerosa comunidad de seguidores con una inesperada noticia sobre su estado de salud: padece de una dolorosa enfermedad.

Esta situación fue comunicada por ella misma a través de sus redes sociales, en las que aprovechó para pedir algunos consejos relacionados con el tratamiento del problema que la aqueja.

¿Qué enfermedad padece Ana Karina Soto?

De acuerdo con lo expuesto por la ocañera de 45 años, recientemente acudió al médico para hacerse unos chequeos de rutina. Sin embargo, allí le fue detectada una afección conocida como cálculos renales, los cuales suelen causar dolor intenso, sangre en la orina, fiebre, náuseas y vómitos si se atascan en las vías urinarias y bloquean el flujo de orina.

“Les cuento que estuve leyendo todos los mensajes que me escribieron ¡Gracias por todas las recomendaciones! Las personas que han sufrido de cálculos en los riñones saben lo duro que es”, expresó inicialmente.

A pesar de que, según Ana Karina Soto, su umbral del dolor es bastante alto y ha logrado sobrellevar los padecimientos de esta enfermedad, se encuentra en tratamiento para poder expulsar los cálculos de sus riñones.

“Afortunadamente, pues soy una mujer como, no sé si muy fuerte, a mí el doctor me dice que tengo el umbral del dolor muy alto, estoy haciendo un tratamiento, me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, todo lo que se necesita. Lo importante es la salud, lo importante es cuidarse”, agregó.

Horas más tarde, Ana Karina Soto mostró que acudió, en compañía de su padre, a un centro de salud recomendado por su médico para un tratamiento denominado como sueroterapia: “Lo necesito muchísimo. La doctora me dijo que necesito subir estas defensas. Por supuesto, también debo cuidarme con todo el tema del clima y también de mis riñones. Así que bueno, aquí estamos. Y también funciona para las migrañas”.

Seguidores de la presentadora reaccionaron ante la noticia y no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, así como algunas recomendaciones para tratar los cálculos renales.

