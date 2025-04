Andrea Jaramillo, presentadora de Noticias RCN está embarazada: “nuestro milagro”

Andrea Jaramillo Char es una reconocida presentadora barranquillera, quien se hizo famosa por haber sido la Reina del Carnaval de Barranquilla en el 2012. Desde entonces, tocó las puertas en los medios de comunicación hasta que llegó a RCN, la casa periodística que le ha permitido crecer como profesional.

Embarazo de Andrea Jaramillo

En las últimas horas, la presentadora sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que está en la dulce espera de su segundo hijo. A través de un reel de fotografías mostrando su barriguita, confirmó la noticia.

“Nuestro milagro más grande. Mi consuelo más grande (en la última foto) saber que pudiste disfrutar esta noticia. En medio de todo sé que te dio mucha felicidad. Te amo y te extraño mucho”, escribió, refiriéndose a la reciente muerte de su abuela.

En las imágenes aparece a la orilla del mar junto a Felipe Restrepo, su esposo, y Cayetana, su primogénita, quien nació el 11 de febrero del 2022. Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes de felicitación: “Ay Andre, qué felicidad... Dios es tan bueno y sí que hace esos milagros en el mejor momento”, “noticia linda y bendecida”, “esos bebés llegan como muestra del amor y misericordia de Dios”, “ese bebé en camino tiene angelito asegurado. Dios los bendiga”, “qué dicha celebrar esta notica que nos llena de tanta alegría”, “muchas bendiciones en esa dulce espera de esta nueva vida que llega a completar el hogar”.

Él es Felipe Restrepo, esposo de Andrea Jaramillo Char

En abril del 2019, Andrea contrajo nupcias con Felipe Restrepo en la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla, su ciudad natal. Fue unas de las bodas más comentadas en ese momento en la farándula en Colombia. Asistieron personalidades como Claudia Gurisatti, Laura Acuña, Andrea Guerrero, Daniela Donado, Laura Tobón, Catalina Robayo, Yaneth Waldman, Jessica de la Peña y los presentadores del noticiero de RCN, Ricardo Henao, Juan Eduardo Jaramillo y Felipe Arias. Felipe Restrepo es oriundo de Cali, Administrador de Empresas de profesión.

Jaramillo es Administradora de Empresas y Comunicadora Social y Periodista. Tras su participación en el reinado, la llamaron de Telecaribe para presentar un certamen de belleza. A partir de ahí, comenzó su gusto por las cámaras.

Aunque su entrada al canal RCN no fue fácil, la barranquillera persistió hasta que, con su talento, logró convencer a los directivos de darle una oportunidad, así lo contó en una oportunidad en Aja Hey el podcast. “(Me dijeron) No me sirves y no tengo tiempo de enseñarle a nadie”.

En ese momento no era periodista de formación, por lo que la exreina del Carnaval de Barranquilla decidió estudiar y volverse a presentar, hasta que, afortunadamente, la contrataron como practicante y, después de mes y medio, recibió un contrato formal.