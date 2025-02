Angy Morad, actriz y Miss Mundo: se conocieron nuevos detalles sobre su muerte

La muerte de Angy Morad, una reconocida actriz siria, recordada, entre otras cosas, por su participación en Miss Mundo 2017, tiene consternado al mundo del espectáculo. La mujer, de 33 años, estaba en la espera de su segundo hijo, pero, lamentablemente, en el momento del parto sufrió algunas complicaciones que le causaron su deceso.

¿Qué le pasó a Angy Morad, Miss Mundo 2017?

De acuerdo con las declaraciones de algunos medios de comunicación internacionales, Morad falleció de una neumonía. No obstante, Annie Orfali, su mamá, explicó qué le ocurrió realmente a su hija.

Durante su segundo embarazo, la exreina comenzó a tener algunos problemas de salud. Aunque visitó el médico, la mujer, al parecer, no habría querido tomarse los medicamentos que le recomendaron por temor a que su bebé sufriera algún efecto secundario negativo.

La infección que le causó la muerte comenzó a desarrollarse, según Orfali, en sus pulmones y, finalmente, le generó la muerte tanto a ella como a su bebé. “Mi hija tenía una infección, gente, y le hicieron pruebas en el Líbano y no encontraron ningún virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos y afectar al niño porque tenía una infección grave. Descuidó su salud por miedo a dónde estaba y era normal. Todos estaban conmocionados, pero Dios quería llevarse a este ángel y nos la arrebató. Todos pensaron que era solo un virus. Hicimos pruebas y nos quedamos en shock. Ella no tenía ningún virus. Que Dios tenga misericordia de ella y sea bueno con ella y la compense con el cielo. Ella merece todas las buenas oraciones”, dijo la progenitora de la modelo a través de sus redes sociales.

Mamá de Angy Morad la despidió con conmovedor mensaje

Annie Orfali ha hecho varias publicaciones en sus redes sociales honrando la vida y memoria de su hija. Recientemente hizo un post con un conmovedor mensaje expresando su tristeza por la pronta partida de su hija. “Por Dios, te fuiste sin despedirte de mí, y no me dejaste estar contigo en tus días más difíciles. Lloré cuando me desperté por la mañana, tomé mi teléfono para llamarte y olvidé que no estabas aquí desde anoche, lloré cuando cerré la puerta de mi habitación para descansar un poco. Tus recuerdos me rodeaban por todos lados y no encontraba escapatoria".

Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias por la repentina partida de la famosa actriz siria: “Que Dios tenga misericordia de ella, la perdone y le conceda morada en el cielo”, “Angy era la persona más bondadosa. Amaba y cuidaba a las criaturas más débiles de Dios”, “ella está en un lugar mejor y más cómodo, y allí no hay sufrimiento.