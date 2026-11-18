Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, recibieron a su tercer hijo, según confirmó la revista estadounidense People a través de fuentes cercanas a la pareja. La noticia se conoció el martes 17 de noviembre, después de que la protagonista de ‘El diablo viste a la moda‘ fuera fotografiada en Nueva York mientras paseaba con un recién nacido en un portabebés.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el portal TMZ, muestran a la actriz caminando por las calles de la ciudad con el bebé sujeto a su pecho. Hathaway llevaba un abrigo color marrón, pantalones claros, botas y una gorra, mientras que el pequeño permanecía cubierto con una manta. En las fotografías no es posible distinguir su rostro.

Por ahora, los protagonistas no han compartido públicamente el nombre ni el sexo del bebé. Tampoco se conoce la fecha exacta del nacimiento o el lugar en el que ocurrió el parto.

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo en junio

La llegada del bebé representa el cumplimiento de una noticia que la actriz compartió con sus seguidores hace cinco meses. El 19 de junio de 2026, Hathaway publicó un video en su cuenta de Instagram en el que apareció con un conjunto blanco y dejó ver su vientre de embarazada. La grabación estuvo acompañada por la canción ‘Baby, I’m Yours’, de Barbara Lewis, y un breve mensaje: "x Baby, I’m yours x".

En ese momento, un representante de la intérprete confirmó el embarazo a ABC News. La publicación llamó la atención porque llegó después de varios meses en los que la actriz mantuvo su vida personal al margen de la atención mediática, incluso durante la promoción internacional de sus proyectos cinematográficos.

Semanas después, durante una entrevista en el programa ‘Late Night with Seth Meyers’, Anne Hathaway habló de la sorpresa que representó este embarazo para ella y Shulman. Aunque explicó que ambos deseaban tener otro hijo, reconoció que no esperaban que sucediera de esa manera.

"Es increíble. Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que sucediera así", comentó. También contó que habían decidido llamar al bebé su "buzzer-beater", una expresión del baloncesto que hace referencia a una anotación conseguida justo antes de que termine el tiempo de un partido.

Publicidad

La preparación de la familia para recibir al nuevo integrante

Antes del nacimiento, Anne Hathaway también se refirió a los cambios que experimentaría su hogar con la llegada del tercer hijo. Durante una entrevista con Gayle King para ‘CBS Mornings’, el 2 de octubre, manifestó que ella y su esposo estaban disfrutando de los últimos momentos como una familia de cuatro.

La actriz explicó que la transformación no solamente involucraría a los adultos, sino especialmente a sus dos hijos mayores, quienes tendrían que adaptarse a la llegada de un nuevo hermano. Por eso, señaló que estaban concentrados en vivir esa transición con tranquilidad y emoción.

Publicidad

Hathaway y Shulman están casados desde septiembre de 2012. Su primer hijo, Jonathan, nació en marzo de 2016, mientras que Jack llegó en noviembre de 2019. La pareja ha mantenido a ambos menores alejados de la exposición pública y rara vez comparte imágenes de su vida familiar.

El nacimiento del tercer hijo también llega después de un año especialmente activo para la actriz. Durante 2026 participó en cinco producciones cinematográficas: ‘Mother Mary’, ‘El diablo viste a la moda 2’, ‘La Odisea’, ‘The End of Oak Street’ y ‘Verity’. Esta última, basada en la novela de Colleen Hoover, marcó uno de sus compromisos promocionales más recientes.

Publicidad

Con la llegada del bebé, Hathaway y Shulman comienzan una nueva etapa como familia de cinco, mientras mantienen bajo reserva los detalles de su vida privada.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí