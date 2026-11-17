Desde el comienzo de la competencia Verónica Hernández Gómez, candidata de Antioquia, figuró dentro de las favoritas para llevarse la corona que la identifica como Señorita Colombia. La paisa se convirtió en la ganadora durante la noche de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza, celebrado este lunes 16 de noviembre en Cartagena de Indias.

En una velada presentada por las ex reinas Carolina Cruz y Andrea Tovar llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena se presentaron las 26 aspirantes a la corona y el cetro. Primero en traje de gala y luego, en vestido de baño.

Las primeras diez semifinalistas fueron: Barranquilla, Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, San Andrés, Valle, Buenaventura, Riohacha y Huila.

Las cinco finalista del Reinado Nacional 2026

Posteriormente, se dieron a conocer las cinco finalistas que fueron las representantes de Buenaventura, Valle, Cauca, Antioquia y Huila.

Al final la tercera princesa fue Cauca, coronada por María Paula Berrio, Miss Cartagena 2025. La segunda princesa fue Huila, coronada por Luisa Fernanda Reina, Miss Risaralda 2025; la primera princesa fue Valle, coronada por Martha Otero Blanco candidata en 2025.

Como virreina fue elegida la representante de Buenaventura, Sara Liseth Obregón Cortés; y como soberana de la Belleza, Miss Antioquia. La ganadora además del cetro y la corona, recibió un anillo y una beca por la totalidad de un semestre de posgrado en el Politécnico Gran Colombiano.

¿Quién es Verónica Hernández, la Miss Colombia 2026-2027?

Se trata de una joven de 25 años nacida en Antioquia y estudiante de Mercadeo y Publicidad. Su interés ha sido el de trabajar con mujeres en condición de vulnerabilidad. En su cuenta de Instagram contaba con casi 70 mil seguidores al momento de ser coronada.

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Antes de alzarse con el triunfo Miss Antioquia y las demás finalistas contestaron una pregunta que el jurado calificador les hizo. En el caso de Verónica Hernández fue indagada por el mensaje que le enviaría a todos los colombianos para que se sientan orgullosos.

"Los quiero invitar a que reconozcamos que nuestra identidad no se construye a una voz, sino con la de todos. Debemos escucharnos y apoyarnos a pesar de nuestras diferencias", mencionó la reina enviando un mensaje de tolerancia que fue aplaudido por los asistentes.

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Ahora que es Miss Colombia, Verónica participará en Miss International, en Japón, donde está justamente su antecesora María Antonia Mosquera participando.

De ahí que la encargada de coronar a Verónica en la noche de este lunes en Cartagena fue la ex Señorita Colombia, Daniela Álvarez.

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