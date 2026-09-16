Apareció el Chakal del Sur. Su hija y su hermano se pronunciaron sobre el estado del artista

Luego de horas de incertidumbre por la desaparición del cantante de música popular Fabio Nelson Silva, conocido como ‘Chakal del Sur‘, ocurrida pasadas las cuatro de la tarde del martes 15 de septiembre, su hija Luciana y su hermano John Fry Silva, también artistas, dieron a conocer que el intérprete apareció.

Recién ocurridos los hechos, las redes sociales del artista y de medios digitales musicales emitieron un comunicado urgente donde explicaban que perdieron comunicación con el ‘Chakal del Sur’, mientras este se encontraba en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca atendiendo asuntos familiares.

Se supo que mientras el cantante hablaba con su representante, Víctor Espinel, la llamada se cortó abruptamente tras escucharse supuestos disparos de fondo. Durante horas siguientes, la alerta se compartió en redes sociales y algunos temieron que hubiera sido secuestrado.

Antes de la medianoche del martes, su hermano Jhon Fry Silva, y su hija Luciana usaron a sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a los llamados chakalistas indicando que el intérprete de ‘El amor y la felicidad’ y ‘Antes que muera’ había aparecido sano y salvo.

Así dieron a conocer aparición del Chakal del Sur

“Gente ya apareció mi papá Chakal del Sur muchísimas gracias. Después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas, Dios me los bendiga y no crea nada de lo que estén diciendo Las redes sociales ya apareció. Dios me los bendiga, muchas gracias”, indicó la joven al parecer, en referencia a noticias fatales que lanzaron a circular sobre el destino del artista. Luego agregó “por favor no responder al número personal”, lo que sugiere que el artista podría no tener el celular en sus manos.

Por su parte, su hermano, el también cantante Jhon Fry Silva indicó: “Amigos de mis redes sociales ya apareció mi hermano. Muchas personas me han escrito preocupadas y pue so estaba igual y no podía responderles a todos. Gracias a Dios está bien ya”.

Chakal del Sur habría sido atracado en plena vía pública. Video

De momento, no habría información precisa los detalles de los hechos ocurridos el martes en la tarde cuando el artista desapareció, así como lo que pasó durante las horas en que sus familiares y seguidores no tuvieron noticias de él. Trascendió que al parecer, no hubo reporte oficial de la desaparición.

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Un reciente video, difundido en las redes sociales, muestra que el artista y su escolta fueron atracados y despojados de sus pertenencias, incluidos sus celulares, en vía publica del mencionado municipio vallecaucano y por ello, habrían estado sin poder comunicarse con sus familiares.

Fabio Nelson Silva nació en Tello, Huila y hace parte del género popular colombiano que interpreta temas relacionados con el amor, el despecho y las experiencia amargas sobre todo del amor.

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