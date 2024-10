“Lo sé todo no se terminó por falta de audiencia”: reveló Ariel Osorio

El pasado lunes 30 de septiembre, el Canal 1 emitió el último programa de Lo sé todo, después de casi seis años de transmisión ininterrumpida. El espacio, que era conducido por Ariel Osorio y Alejandra Serje, se estrenó en enero del 2019. Inicialmente era en las noches, a las 8:00 p.m., y era presentado por Marbelle, Violeta Bergonzi, Ariel Osorio, Sara Uribe y Diana Montoya, quien daba las noticias de actualidad.

Con el paso del tiempo, el programa se renovó, cambió de horario para las tardes y se fueron Marbelle, Sara Uribe y Diana Montoya. Como reemplazos llegaron Elianis Garrido, Alejandra Serje y Carlos Calero. Fueron varios los famosos que pasaron por el set del programa, como invitados o contando sus historias a través de las cámaras.

Ariel Osorio se despide de ‘Lo sé todo’

Luego de la última emisión de Lo sé todo, Vea dialogó con Ariel Osorio, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘el gordo Ariel’, el único presentador que estuvo desde el primero hasta el último día del programa. El periodista expresó su tristeza por la salida del aire del programa que alegró las tardes de miles de televidentes.

“Con gran tristeza y casi con la incertidumbre totalmente hasta el último día me logré enterar que, definitivamente, los rumores eran ciertos, a veces una noticia comienza con un rumor, pero hasta que no se hace oficial no sabemos exactamente que es un hecho. Fui el abanderado de poderme despedir de la audiencia y creo que la audiencia en este caso los televidentes se merecen por respeto que me despida así, voy a salir del aire, no dejar las cosas inconclusas... Triste, muy triste, porque es un proyecto que ha hecho parte de mi vida durante casi siete años, estando dos horas diarias, con el público, conectado, liderando un espacio, tratando ser parte de una industria, entreteniendo a la gente de una forma diferente y obviamente que te digan que ya mañana no lo vas a hacer pues es muy triste”, reveló el presentador, quien no pudo ocultar su tristeza.

Para Ariel Osorio, haber hecho parte del programa durante todo este tiempo y haber sido el único que nunca fue reemplazado, significa mucho en su carrera profesional. Fueron pocas las veces que ‘el gordito Ariel’ se ausentó de la pantalla, pues su prioridad eran los televidentes.

“Estuve desde su primera emisión hasta la última, es el primer y único programa en vivo y en directo del entretenimiento que ha estado tantas horas al aire acompañando a los televidentes que indiscutiblemente hemos hecho parte de la historia colombiana de la televisión, que cada vez más estamos viendo cómo se transforman los contenidos audiovisuales y la televisión tradicional pasa a los nuevos formatos, hago parte de la historia, de lo que ha significado y esto me da un gran placer a mí de poder decir ‘el gordo Ariel’ ha hecho su nombre en el mundo del entretenimiento y la televisión, dijo para este medio.

¿Por qué se acabó ‘Lo sé todo’?

Sobre su salida del aire han surgido muchos rumores en redes sociales. En Vea le consultamos directamente al presentador, quien respondió:

“Desconozco por qué se acabó, era presentador, pero no hacía parte del área administrativa del canal, así que los verdaderos motivos o razones, las desconozco. Tiendo a entender un poco la industria y entiendo que la forma vertiginosa en que se está moviendo hoy el mundo de las comunicaciones hacen que este tipo de formatos busquen una nueva opción para sobrevivir, entiendo la movida que quizá el canal tuvo que hacer, la comprendo y vivo muy agradecido con el canal por la oportunidad que me dio, y comprendo que también tiene que hacer un movimiento de estos. Me queda el sinsabor que no le dieron la oportunidad a Lo sé todo de transformarse en este nuevo tipo de comunicar y hacer parte de la parrilla de lo nuevo que viene, pero es entendible que los que vienen quieren hacer lo suyo por su lado”, aseguró.

El conductor del programa aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y a los televidentes que lo acompañaron en su paso por el programa. Asimismo, aclaró lo que muchos especulaban, el programa no se terminó por falta de rating.

“A los queridos televidentes, no queda más que agradecerles el amor, el afecto, cada risa, cada lágrima que compartieron conmigo, desde el espacio de Lo sé todo Colombia, me siento a veces triste y responsable, pero quiero decirles que el programa Lo sé todo no se ha terminado por falta de audiencia, éramos el programa con más audiencia del canal, no terminamos por falta de pautantes, tenemos pautantes que lamentan nuestra partida, se termina por una decisión empresarial en conveniencia y es entendible, no me voy a despegar de ustedes”, afirmó.

¿A qué se dedicará ahora Ariel Osorio?

Aunque, por ahora estará fuera de la pantalla chica, Ariel Osorio reveló cuáles son sus planes.

“A parte de que no estaré en pantalla, el tiempo que se trate de concretar mi regreso a las pantallas o al espacio digital, yo llevo años tengo una empresa que se llama ‘Cíclico agencia’, yo trabajo con muchos clientes, nunca la he dejado de un lado y me ha permitido estar preparado para un momento para estos. Por lo pronto me voy a concentrar ahí sin dejar de lado las opciones para regresar a la pantalla o al espacio digital con el personaje de ‘el gordo Ariel’ que es el que la gente tiene recordación y una credibilidad que me permite todavía estar vigente. Me encantaría volver con el nombre de Lo sé todo, sería genial y si no es con el nombre por el tema de derechos, pues no me quiero desaparecer de lo que sé hacer y de lo que me place hacer que es estar con el público contándoles y divirtiéndoles de una manera diferente de ver el mundo del entretenimiento”.