Ariela ‘La Langosta’: revelan impactante detalle sobre la muerte de la amiga de ‘69′

Tras 10 días de la muerte de la influenciadora, quien era muy cercana al cantante Tekashi, las autoridades sorprendieron con un nuevo dato en la investigación.

Por Redacción Vea
27 de agosto de 2025
Ariela ‘La Langosta’ y Tekashi 6ix9ine.
Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

La muerte de Ariela Mejía-Polanco, más conocida como Ariela La Langosta’, sigue generando conmoción en Nueva York y entre la comunidad latina que la seguía en redes sociales. La influenciadora dominicana de 33 años fue hallada sin vida el pasado 17 de agosto dentro de su vehículo en la autopista Cross County Parkway, en Westchester County, con varias heridas de bala.

En un inicio se habló de un tiroteo sin mayores detalles, pero ahora las autoridades locales entregaron un dato clave: el ataque no fue fortuito. Según reveló James Luciano, jefe de la policía de Westchester, la investigación apunta a que se trató de un asesinato dirigido y que el objetivo era directamente Ariela.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ariela ‘La Langosta’?

De acuerdo con la información de la policía, difundida por People en Español, la creadora de contenido recibió los disparos mientras conducía por la autopista. Tras el impacto, habría logrado detener el automóvil, un Mercedes-Benz de alta gama, donde posteriormente fue encontrada sin vida.

Los investigadores revisan con detalle las actividades que la joven realizó en los días previos a su muerte. Se conoció que la noche anterior había trabajado en el restaurante y lounge Ikon New York, lugar en el que se desempeñaba como mesera y modelo en eventos nocturnos.

Ariela era muy conocida en el ambiente neoyorquino y en plataformas digitales, donde superaba los 556.000 seguidores en Instagram. También mantenía una amistad cercana con el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien compartió proyectos artísticos. El artista la despidió en redes sociales llamándola “la reina de Nueva York” y asegurando que su ausencia deja un vacío en la ciudad.

Además de su faceta en la vida nocturna y en redes, Ariela era madre de dos hijas, a quienes dejó tras su trágica partida. Por ahora, la investigación permanece abierta y las autoridades no han entregado detalles sobre posibles sospechosos ni móviles del crimen.

Temas:

Ariela La Langosta

Tekashi 69

Ariela Mejía

Tekashi 6ix9ine

