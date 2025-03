Asesinan influencer mientras transmitía un ‘en vivo’ desde la calle. Tenía 22 años

La ciudadanía digital del mundo entero está impresionada con el reciente asesinato de una joven influencer en plena calle japonesa.

Los hechos ocurrieron este miércoles cuando Airi Sato de 22 años estaba transmitiendo vía streaming con su celular en una de las calles de Tokio, de un sector de estudiantes universitarios, y fue agredida por un seguidor que la acosaba y que la habría alcanzado hasta el lugar del crimen. Al parecer, este trastornado followers la halló, luego de ver los edificios que aparecían en las publicaciones de la joven. Se cree que ella lo conocía.

Hasta donde establecieron las autoridades, el asesino habría ultimado a su víctima mediante puñaladas mientras hacía una transmisión en vivo en una calle de Tokio. La policía calificó al victimario como un tipo de corte rencoroso.

Asesinan influencer mientras transmitía un ‘en vivo’ en la calle. Tenía 22 años Fotografía por: Kyodo News vía

Asesino de influencer fue capturado en el lugar de los hechos

Así mismo se estableció que la víctima gritaba “¡Auxilio!” para llamar la atención de los cercanos a la calle mientras que los integrantes de su comunidad virtual vieron que la transmisión, que describía las principales estacionen del tren de la ciudad y se había detenido en una de ellas, se interrumpió inesperadamente. Ante el sonido de sirenas de ambulancia y patrullas, los followers se preguntaban ¿qué pasó?

Sobre el asesino de la influencer, este fue identificado como Kenji Takano, de 42 años. El sospechoso fue detenido tan pronto ocurrieron los hechos y admitió su culpa, aunque precisó que su intención no era matarla.

Según información difundida por medios locales y reproducida por medios como The New York Times el asesino sí conocía a su víctima y le guardaba rencor porque, al parecer hace un tiempo, le prestó un dinero a Airi Sato, que ella no le devolvió y por ello, la siguió hasta dar con su paradero a través de sus transmisiones.

Aquí más noticias que son tendencia