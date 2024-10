Yailin ‘La más viral’ hizo reclamo en público a Anuel AA por su hija Cattleya

La turbulenta relación de Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ fue una de las más mediáticas del 2022, teniendo en cuenta que, en menos de un año, los artistas iniciaron su noviazgo, se casaron, se divorciaron y tuvieron una hija llamada Cattleya.

Aunque pronto se van a cumplir dos años de su separación, los reguetoneros volvieron a ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación tras exponer de nuevo sus problemas al público.

¿Qué pasó entre Anuel AA y Yailin ‘La más viral’?

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana sorprendió al compartir dos historias en las que se desahogó contra el padre de su hija por razones que, precisamente, están relacionadas con la pequeña Cattleya.

“Anuel, cuando puedas fírmame el papel que necesito para poder llevarme a mi hija a viajar conmigo ¡No podemos seguir en esto! Llevo cinco meses pidiéndote que me firmes y me envíes el papel, gracias”, expresó ‘La Chivirika’, como le llaman por el título de su mayor éxito hasta el momento.

De igual manera, Yailin ‘La más viral’ aprovechó para explicarle a Anuel AA la razón por la que tomó la decisión de exponer sus diferencias: “Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aun no me has enviado los papeles que necesito te lo pido por aquí, a ver si me los puedes enviar para que Cattleya se vaya conmigo a Nueva York y pueda estar con su mami”.

Seguidores de ambas celebridades hicieron eco a estas declaraciones en redes sociales, pero todavía no se conoce respuesta alguna por parte de ‘Doble A’.

Esta no es la primera vez que Anuel y Yailin pelean en redes sociales por su hija. En distintas ocasiones, 'La más viral' ha señalado al puertorriqueño de ser una "papá irresponsable". Fotografía por: Instagram

La lucha de Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ por la custodia de su hija

A través de una entrevista que concedió al programa En casa con Telemundo, el reguetonero dijo que inició un proceso legal para que la pequeña Cattleya también pase tiempo a su lado, como lo dicta la ley.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida. Y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios mi vida y el estilo con el que la llevaba me cambió, ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor”, comentó el boricua de 31 años.

“Esta situación es algo bien delicado. Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, agregó Anuel AA, quien es cuestionado por permitir que su hija sea testigo de las fuertes peleas de pareja que Yailin sostiene con Tekashi 6ix9ine.