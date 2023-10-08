Así fue el ataque que sufrió el padre Chucho en Ecuador: “Veía las balas de frente”

El reconocido sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como padre ‘Chucho’, vivió momentos de pánico en Ecuador tras ser víctima de un violento intento de asalto en la vía que comunica Guayaquil con Quevedo, en el sector de Balzar, una de las zonas más peligrosas de ese trayecto. El hecho ocurrió la noche del 28 de octubre de 2025, mientras regresaba de una jornada de oración.

¿Qué le pasó al padre ‘Chucho’ en Ecuador?

En diálogo con Noticias Caracol, el sacerdote relató que viajaba junto a otro clérigo y su conductor cuando fueron sorprendidos por seis hombres armados que los interceptaron en carretera. “Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas de delincuencia que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó”, declaró al noticiero.

El padre ‘Chucho’ explicó que los delincuentes abrieron fuego contra el vehículo en repetidas ocasiones, pero milagrosamente ninguno de los tres ocupantes resultó herido. “Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza; era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos con la ayuda de Dios salir”, agregó.

Según versiones de medios locales e internacionales, el conductor del vehículo logró maniobrar en reversa y acelerar hasta alcanzar alta velocidad, lo que permitió escapar del ataque. Tras ponerse a salvo, buscaron refugio en un peaje cercano, donde recibieron asistencia de las autoridades ecuatorianas. Minutos después, fueron escoltados hasta Guayaquil, desde donde el sacerdote tomó un vuelo de regreso a Colombia.

Las autoridades del vecino país investigan el hecho bajo la hipótesis de intento de robo o secuestro, delitos que han sido reiteradamente denunciados por conductores que transitan por esa ruta. Habitantes de Balzar aseguran que la zona se ha convertido en un punto crítico por la presencia de bandas dedicadas al asalto y la extorsión.

El padre Chucho calificó la experiencia como una de las más difíciles de su vida. No es la primera vez que enfrenta una situación de riesgo: en 2024 quedó atrapado en Israel junto a un grupo de feligreses cuando estalló la guerra en Medio Oriente, y meses atrás denunció que su iglesia en el barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá, fue robada en dos ocasiones, con pérdidas cercanas a 60 millones de pesos.

Tras el ataque en Ecuador, el sacerdote manifestó su agradecimiento a las autoridades que lo auxiliaron y reiteró su convicción de seguir cumpliendo con su misión evangelizadora, aunque reconoció que será necesario reforzar las medidas de seguridad en sus desplazamientos. “Dios nos protegió, y ese es el mayor milagro”, concluyó.

¿Quién es el padre ‘Chucho’?

Es un sacerdote bogotano que alcanzó visibilidad pública al combinar su labor pastoral con apariciones en medios de comunicación y programas como Muy buenos días y Cura para el alma; su misa y predicaciones se difundieron en canales religiosos y plataformas digitales, lo que le permitió pasar de una parroquia local a una figura seguida a nivel nacional.

En los últimos años el padre ‘Chucho’ trasladó parte de su actividad a plataformas digitales: ofrece misas y transmisiones regulares por YouTube y participó en emisiones y maratones de canales religiosos como Cristovisión.