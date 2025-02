Así fueron los últimos días de Paquita la del Barrio: “Se veía muy pálida”

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, murió en la mañana de este lunes, 17 de febrero, según informó su equipo de trabajo a través de un comunicado de prensa.

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra Paquita en su hogar, en Veracruz (México). Fue una artista única e irrepetible que dejó una huella imborrable en el corazón de todos aquellos que la conocimos y también de quienes disfrutamos su música”, se lee en el documento publicado a través de redes sociales.

Sumado al anuncio de fallecimiento, cercanos colaboradores de Paquita la del Barrio entregaron detalles exclusivos sobre la cantante. Tal fue el caso de Francisco Torres, su representante, quien habló sobre los últimos días de vida de la cantante.

¿Cómo fueron los últimos días de Paquita la del Barrio?

En una entrevista con el programa Sale el sol, ‘Paquito’ (como se le conoce a Torres) aseguró que la artista de 77 años estaba lista para regresar a los escenarios. Incluso, estaba ansiosa por planear cada detalle de sus presentaciones y preocupada porque su estado de salud ponía en duda su regreso.

“Estaba lista para volver, teníamos que arrancar el carnaval aquí en Veracruz, la fecha en el Auditorio Nacional, teníamos ese compromiso de que el público la estaba esperando (..) Yo hablé con ella el sábado y muy preocupada me dijo que no podía caminar”, expresó Francisco Torres.

De acuerdo con su representante, Paquita la del Barrio disfrutó de una comida normal y pasó un día tranquilo antes de su fallecimiento. Sin embargo, la mañana del 17 de febrero, su hermana y una amiga la encontraron en su cama sin signos vitales.

"Nos hablaron a eso de las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba. Se veía muy pálida y les dijimos que llamaran a una ambulancia. Entonces ya el personal de la ambulancia dijo que no había nada más que hacer", agregó ‘Paquito’.

La superstición que tenía Paquita la del Barrio

Francisco Torres mencionó que la muerte era un tema de respeto para la famosa artista. Por esa razón, evitaba tocarlo en todo momento y no le gustaba que le hicieran preguntas al respecto. Además, tampoco le gustaba recibir flores porque lo consideraba de mal augurio.

“Ella era una mujer que nunca le gustaba hablar de la muerte. Hay personas que dicen ‘ya estoy muy cerca’, pero Paquita no era así (...) Tenían la distinción de ponerle flores en su camerino y ella decía: ‘No me pongan flores, siento que me voy a morir”, concluyó su representante.