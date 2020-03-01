Atentan contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro ¿Qué se sabe?

Rihanna volvió a ser noticia este fin de semana, pero no por un lanzamiento musical ni por alguna de sus comentadas apariciones en público. Un incidente ocurrido en su residencia de Los Ángeles activó una rápida respuesta policial y generó preocupación entre sus seguidores y en la prensa internacional.

Durante varias horas, los detalles sobre lo ocurrido fueron confusos. Lo único que trascendía, inicialmente, era que las autoridades acudieron al lugar tras recibir una alerta relacionada con un hecho grave en la propiedad, ubicada en una zona residencial de lujo en el área de Beverly Crest.

¿Qué pasó en la casa de Rihanna y cómo está la cantante?

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse los primeros detalles del caso. De acuerdo con reportes de la policía de Los Ángeles citados por medios estadounidenses, la vivienda de la intérprete fue blanco de varios disparos realizados desde el exterior de la propiedad. El hecho ocurrió el domingo 8 de marzo en horas de la tarde.

En ese momento, según los informes iniciales, Rihanna se encontraba dentro de la casa. A pesar de la gravedad del episodio, las autoridades confirmaron que la artista no resultó herida, al igual que las demás personas que podrían haber estado en el inmueble.

Los investigadores indicaron que una mujer habría llegado hasta las inmediaciones de la propiedad en un vehículo y desde allí efectuó varios disparos contra la fachada y otras estructuras externas de la vivienda. Algunos reportes señalan que se escucharon cerca de una decena de detonaciones, lo que llevó a los vecinos a alertar a las autoridades.

La policía desplegó un operativo en la zona poco después del incidente para asegurar el perímetro y comenzar la búsqueda de la persona responsable. Horas más tarde, los agentes lograron localizar a la sospechosa en otro sector de la ciudad.

Las autoridades identificaron a la mujer como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, quien fue detenida posteriormente en el área de Sherman Oaks. Según los informes preliminares, la captura se produjo sin que se registraran enfrentamientos con los agentes.

Tras su arresto, Ortiz fue puesta a disposición de la justicia bajo sospecha de intento de homicidio, mientras los investigadores analizan las circunstancias que rodearon el ataque. Entre los elementos que se revisan se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y otros indicios que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente el motivo del ataque, ni si la sospechosa tenía algún tipo de relación previa con la cantante o con su entorno cercano.

Hasta el momento, Rihanna ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la artista se encuentra fuera de peligro.

Fotografía por: Getty Images

