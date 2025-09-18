Bad Bunny confirmó cambios en su gira por Latinoamérica ¿Afecta a Colombia?

El anuncio de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 generó una ola de emoción en todo el mundo, pero también trajo ajustes en su esperada gira Most Wanted Tour por Latinoamérica. A través de un comunicado oficial, los organizadores informaron que algunas fechas del recorrido se moverán por motivos logísticos derivados de la participación del puertorriqueño en el evento deportivo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Bad Bunny cambia sus fechas en Colombia?

“Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogramar”, se lee en la publicación compartida en la página web del artista. Sin embargo, el aviso causó incertidumbre entre los fanáticos colombianos, quienes ya tenían aseguradas sus entradas para las presentaciones en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, programadas para el 23, 24 y 25 de enero de 2026.

Ante la confusión, la empresa Páramo Presenta —encargada de la producción de los conciertos en el país— emitió un comunicado aclarando que las fechas de Bad Bunny en Colombia no sufrirán modificaciones. “Los tres shows del artista en Medellín se mantienen en sus fechas originales sin cambio alguno”, confirmó la productora el pasado 22 de octubre, brindando tranquilidad a los miles de asistentes que esperaban una respuesta oficial.

La cuenta Music Trends Colombia y otros portales especializados en entretenimiento también respaldaron la información, asegurando que las presentaciones en el Atanasio Girardot se realizarán tal como estaban previstas. En redes sociales, los fanáticos celebraron el anuncio con mensajes de alivio: “Mis vuelos a Medellín están a salvo”, “Gracias, Bad Bunny no me hizo perder el hotel” y “Con lo de Kendrick todavía tengo trauma, pero bueno, esta vez parece que todo sigue igual”, comentaron algunos usuarios.

Mientras tanto, el panorama es diferente para los seguidores del artista en Perú y Chile. En el caso del país andino, la productora F&M Entertainment confirmó que las fechas originalmente previstas para el 30 y 31 de enero se trasladan al 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos, aunque los asistentes que no puedan acudir en las nuevas fechas podrán solicitar el reembolso de sus entradas hasta el 10 de noviembre de 2025 a través de Ticketmaster.

Con esta aclaración, Medellín se mantiene como uno de los destinos confirmados del Most Wanted Tour de Bad Bunny, que promete ser uno de los espectáculos más esperados del próximo año en Colombia.