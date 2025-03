‘Be’, exparticipante del ‘Desafío’, confirmó que su novia perdió el bebé que esperaban

En semanas recientes, Belmer Ospina anunció por medio de redes sociales que Alyson Salazar, su novia, estaba esperando un hijo suyo. Sin embargo, el exparticipante del Desafío, a quien sus seguidores llaman ‘Be’ o ‘Belosmaki’, dio a conocer en la mañana de este 25 de marzo que la mujer perdió el bebé.

¿Qué pasó con la novia de ‘Be’, exparticipante del ‘Desafío’?

Por medio de su cuenta de Instagram, Belmer Ospina compartió un video a través del cual confirmó que Alyson Salazar perdió el bebé que estaba en su vientre, lo que representó un golpe muy fuerte para la pareja.

“Lo que les voy a contar hoy no es para nada fácil. Hace poco les dimos una noticia que nos llenó de felicidad. Fue algo inesperado, pero que nos dio mucha emoción desde el momento en que nos enteramos. Hace pocos días teníamos una nueva ecografía, entonces estábamos ansiosos, con el corazón lleno de ilusión y deseando ver una vez más a nuestro bebé. Sin embargo, las noticias no fueron las que esperábamos porque, lamentablemente, ya no latía su corazón. Él ya no estaba ahí”, explicó ‘Be’, quien también participó en la etapa final del Desafío XX.

En cuanto a las razones de la pérdida, el deportista e influenciador comentó: “Nos dijeron que no hay una causa exacta de lo sucedido, pero que es algo muy común en las mujeres durante las 12 primeras semanas del embarazo”.

“Por obvias razones, Alyson no se siente bien para darles esta noticia y espero que ustedes lo entiendan. Después de enterarnos, ella tuvo que someterse a un tratamiento para limpiar el útero (...) Esto sucedió hace varios días, solo estábamos reuniendo fuerza suficiente para decirles porque fue algo que nos afectó demasiado”, agregó.

‘Be’ dio a conocer decisión que tomó con su novia

En medio de la compleja etapa que atraviesa la pareja en este momento, decidieron que lo ocurrido no será impedimento para conformar una familia. Así que, tan pronto Alyson Salazar se haya recuperado por completo, intentarán tener su primer hijo juntos.

“La noticia de la llegada de nuestro bebé nos sembró una ilusión muy grande. Por esa razón, lo vamos a intentar de nuevo. Gracias por vivir con nosotros este momento de tanta alegría. Así como los hicimos parte de nuestra felicidad, también queremos que vivan junto a nosotros esta parte. Eso sí, con mucha prudencia y respeto porque ya sé que muchos van a decir que todo esto fue estrategia de redes”, concluyó ‘Be’.