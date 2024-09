Ben Affleck, ex de JLo, fue captado en un centro de rehabilitación

Tras varios meses de rumores, Jennifer López presentó una demanda ante la corte de Los Ángeles, California, para divorciarse de Ben Affleck, con quien se había casado el 16 de julio del 2022 en Las Vegas.

Era la segunda oportunidad en el amor que la pareja se había dado, pues, en el 2000, protagonizaron uno de los romances más comentados de Hollywood. En ese entonces, estuvieron a punto de casarse, pero faltando pocos días para el gran día, terminaron su relación, generando una polémica en el mundo del espectáculo. 20 años después se reencontraron y se prometieron amor eterno. “Es una bonita historia de amor que nos dio una segunda oportunidad”, dijo la cantante en una entrevista hace unos meses.

Ben Affleck y Jennifer López.

Las celebridades tuvieron un matrimonio en Las Vegas, pero la ceremonia formal se llevó a cabo en Georgia, al sureste de Estados Unidos. La fiesta duró tres días y asistieron importantes figuras del espectáculo.

Sus fanáticos esperaban verlos juntos por más tiempo, por lo que la noticia de su separación, con tan solo dos años de matrimonio, causó sorpresa. “A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo, mientras que él es más introspectivo y privado. Ha sido difícil el día a día”, reveló la revista People.

¿Qué pasó con Ben Affleck?

En las últimas horas, medios internacionales reportaron que, Affleck, fue visto saliendo de un centro de rehabilitación. Las imágenes fueron reveladas por el canal Univisión.

El actor habría visitado la clínica de Malibú luego de reunirse en la casa de JLo, su ex, según reportaron algunos medios como People en español. Al parecer, los exesposos se vieron para negociar la separación de sus bienes, ya que no habían firmado un contrato prenupcial. “A unos días de haberse reunido con la actriz, el productor reapareció en público, pues los paparazzi lo captaron llegando al centro de Los Robles, en Los Ángeles. El actor vestía unos jeans claros, zapatillas deportivas blancas, camiseta amarilla y una chaqueta de pana. Cuando ingresó, portaba gafas oscuras y tenía una bolsa de papel en la mano”, afirmó Telemundo.

“Luego de su separación de Jennifer López, Ben Affleck fue visto saliendo de un centro de rehabilitación en Los Ángeles, lo que desató dudas sobre si nuevamente tiene problemas con la bebida”, afirmó la cadena hispana.

Aunque al verlo en ese lugar muchos pensaron que, probablemente, estaría teniendo nuevamente problemas de adicción al alcohol, la realidad es que, al parecer, el actor visitó esas instalaciones para brindarle apoyo a un amigo que se encuentra en tratamiento.

“El actor ha estado varias veces en estos centros por su alcoholismo en el pasado, pero esta vez no fue a pedir ayuda sino a visitar a un amigo, según reportes. A su salida, Affleck ya no traía la bolsa, por lo que pudo haber sido un obsequio que llevaba”, señaló el medio de comunicación.

Ben Affleck y su lucha contra el alcoholismo

En 2001, Affleck ingresó por primera vez a un centro de rehabilitación por su adicción a las bebidas alcohólicas. Aunque mejoró por un tiempo, en el 2017 volvió a recaer y en el 2018 estuvo internado durante 30 días. En una entrevista con NBC Today, en el 2019, dijo: “No me molesta hablar sobre el alcoholismo y el hecho de que soy un alcohólico. Es una parte de mi vida, es algo con lo que lucho. No tiene por qué reflejar toda mi personalidad y ser lo único que importe sobre mí, pero es algo que sé que tengo que trabajar constantemente”... Siento que tengo un problema y que tengo que reconocerlo, y me da cierto orgullo poder hacerlo. Se trata de mí mismo, de mi vida, de mi familia... Las personas nos encontramos con estos problemas y tenemos que enfrentarlos”.