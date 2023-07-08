Britney Spears fue arrestada en California. El caso vuelve a sacudir su vida pública

La noticia del arresto de la cantante estadounidense Britney Spears volvió a poner su nombre en titulares internacionales. La artista, una de las figuras más influyentes del pop desde finales de los años noventa, ha vivido en los últimos años un periodo marcado por episodios mediáticos y decisiones personales que han mantenido la atención pública sobre su vida.

Desde el fin de la tutela legal que controló su patrimonio y decisiones durante más de una década —y que terminó en 2021—, Spears ha intentado reconstruir su vida personal y profesional. Sin embargo, su actividad en redes sociales, algunos incidentes públicos y la constante atención de la prensa han alimentado el debate sobre su situación actual. En ese contexto, un nuevo episodio ocurrido en California volvió a situarla en el centro de la conversación mediática.

¿Por qué arrestaron a Britney Spears?

La artista, quien fuera conocida como ‘La princesita del pop’, fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo de 2026 en el condado de Ventura, California, tras una intervención de la California Highway Patrol, que la arrestó bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).

Según registros de las autoridades, la cantante fue interceptada aproximadamente a las 9:30 p. m. y posteriormente trasladada a dependencias del Departamento del Sheriff del condado de Ventura para el procedimiento correspondiente.

Los documentos del sistema carcelario indican que el proceso de registro se realizó alrededor de las 3:00 de la madrugada, varias horas después de la detención inicial. Más tarde, Britney Spears fue liberada cerca de las 6:00 a. m. del jueves 5 de marzo mediante un procedimiento conocido como ‘cite and release’, que consiste en emitir una citación judicial sin necesidad de permanecer detenida o pagar fianza inmediata.

Las autoridades no han revelado públicamente cuál habría sido el nivel de alcohol en sangre de la artista ni si hubo otros factores implicados durante el incidente. Tampoco se ha confirmado si había más personas dentro del vehículo en el momento en que fue detenida.

Tras el episodio, la cantante de 44 años deberá presentarse ante un tribunal el próximo 4 de mayo de 2026, fecha programada para abordar el caso.

Hasta el momento, ni Britney Spears ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí