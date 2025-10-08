Cancelaron concierto de famoso rockero en Bogotá: “Lamentamos los inconvenientes”

La organización del concierto de Billy Idol en Bogotá confirmó la cancelación del evento que estaba previsto para realizarse el próximo 24 de octubre en el Movistar Arena. La noticia fue comunicada este martes a través de un breve comunicado, en el que la productora explicó que la decisión se tomó por motivos logísticos y de fuerza mayor.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Cancelación del concierto de Billy Idol en Bogotá ¿Qué se sabe?

“Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación, por fuerza mayor, pueda causar. Ofrecemos nuestras profundasy sinceras disculpas y agradecemos el entendimiento de los interesados en asistir a cualquier concierto”, señaló la empresa TuBoleta, que también informó el proceso que deberán seguir los compradores para solicitar la devolución de su dinero.

Los reembolsos se realizarán a través del canal oficial de venta (TuBoleta) y podrán solicitarse desde este 8 de octubre. Las personas que adquirieron sus entradas con tarjeta de crédito o débito recibirán la devolución automáticamente en un plazo de 15 a 20 días hábiles, mientras que quienes compraron en efectivo deberán registrar su solicitud en el sitio web de la boletera.

La cancelación toma por sorpresa a los seguidores de Billy Idol, considerado uno de los íconos del rock ochentero, quien había incluido a Bogotá dentro de su gira latinoamericana de 2025. Su presentación en la capital colombiana sería la primera en más de tres décadas de carrera, con un repertorio que prometía clásicos como Rebel Yell, White Wedding y Dancing With Myself.

Esta noticia se conoce en un momento sensible para la escena de conciertos en Bogotá, que recientemente vivió la abrupta cancelación del show de Kendrick Lamar en el Movistar Arena, ocurrida en pleno desarrollo del evento, cuando el público ya se encontraba en el recinto. Ese episodio generó malestar entre los asistentes y abrió un debate sobre la logística y los estándares de producción de grandes espectáculos en la ciudad.

Además, días antes del regreso de Guns N’ Roses a la capital, circularon rumores sobre una posible suspensión del espectáculo debido a exigencias de último momento, lo que aumentó la preocupación de los fanáticos. Aunque finalmente la presentación de la banda se realizó con éxito, el clima de incertidumbre ha dejado en evidencia la fragilidad con la que se manejan algunos conciertos internacionales en Colombia.

Billy Idol, por su parte, continúa con presentaciones programadas en otros países de la región.