Candidata de Miss Universo 2026 sufrió un aparatoso accidente a pocos días del certamen

La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, sufrió un accidente de tránsito a pocos días de viajar a Puerto Rico para participar en el certamen internacional de belleza. La modelo estuvo involucrada en el siniestro junto a Magali Febles, directora nacional de la organización Miss Universo en su país.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 6 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, y alteró los planes de desplazamiento de la candidata, quien tenía previsto incorporarse este domingo a las actividades de concentración de las participantes.

La edición número 75 de Miss Universo se celebra en Puerto Rico y tiene programada su gala de elección y coronación para el próximo 24 de noviembre. Mientras las representantes de diferentes países comienzan a llegar a la isla, la situación de la candidata dominicana genera interrogantes sobre su participación en el concurso.

¿Cómo ocurrió el accidente de Melissa Núñez, Miss Universo República Dominicana 2026?

El accidente se registró en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, en Santo Domingo. De acuerdo con el relato que entregó Magali Febles a través de una transmisión en vivo en Instagram, el vehículo en el que se movilizaban impactó contra un muro de cemento. Después del choque, una de las llantas explotó y la conductora perdió el control de la camioneta, que terminó volcada tras caer en un hoyo.

Febles explicó que el impacto fue bastante fuerte y que las bolsas de aire del automóvil se activaron. En el vehículo también viajaba el conductor, por lo que eran tres las personas que se encontraban en su interior al momento del siniestro.

Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando la directora del certamen miró hacia la parte trasera del automóvil y encontró a Melissa Núñez inconsciente. Según contó, ella también perdió el conocimiento durante algunos instantes, después de golpearse la cabeza contra el tablero.

La posición en la que quedó la camioneta dificultó que los ocupantes pudieran salir por las ventanas. Ante esa situación, Febles consiguió abandonar el vehículo por el techo corredizo y buscó la manera de auxiliar a la representante dominicana. La directora relató que varias personas ayudaron a facilitar la salida de los ocupantes.

Publicidad

¿Melissa Núñez podrá viajar a Miss Universo 2026?

Después del accidente, Melissa Núñez, Magali Febles y el conductor recibieron atención médica en Hospiten Santo Domingo. Los tres fueron sometidos a tomografías y radiografías para descartar lesiones de mayor gravedad.

En el caso de la candidata, se reportaron lesiones en el brazo y la pierna. Por su parte, Magali Febles presentó molestias en uno de sus costados. La oficina de la directora nacional informó que las personas involucradas se encuentran estables y fuera de peligro. Posteriormente, Febles contó que ambas regresaron a casa con medicamentos e indicaciones médicas.

Publicidad

La llegada de Melissa Núñez a Puerto Rico estaba prevista para el domingo 8 de noviembre. Sin embargo, su traslado quedó sujeto a su evolución y a las recomendaciones de los profesionales de salud. Hasta la mañana de este domingo no se había confirmado una fecha para su llegada a la isla.

Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026, se refirió a la situación durante el recibimiento de las candidatas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. En declaraciones al periódico Primera Hora, manifestó que esperaba recibir a la representante dominicana y aseguró que, según la información que tenía, la mujer podría incorporarse al concurso. También reveló que intentó comunicarse con su colega, pero todavía no había recibido respuesta a sus mensajes.

Publicidad

Por ahora, no se ha anunciado el retiro de Melissa Núñez de Miss Universo 2026. Su eventual incorporación a las actividades oficiales dependerá de su recuperación y de la confirmación de su equipo de trabajo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí