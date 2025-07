Cantante de Los de Adentro, recibió impacto de bala y permanece hospitalizado

Los de Adentro conforman una agrupación musical que nació en 1996 en Barranquilla y poco a poco, se posicionó como una de las más emblemáticas del rock pop en Colombia. Una canción, Nubes negras y Tal vez son solo alguna de las más conocidas que se han convertido en clásicos del pop nacional.

A lo largo de sus casi 30 años de trayectoria han compartido escenario con Juanes, Shakira y Sin Bandera. Actualmente promocionan su reciente sencillo Abrázame muy fuerte.

Fue en medio de esta gira que se dio supo que su principal vocalista José Roberto Matera Carvajal, conocido también como Joe Carvajal, fue herido al recibir un disparo en el abdomen.

¿Por qué atentaron contra José Matera, de Los de Adentro?

Aunque oficialmente no se han dado a conocer los hechos ni las causas de estos, diarios locales como El Heraldo y Zona Cero reportaron que se trató de una conducta de intolerancia. El ataque ocurrió en la calle 78 con carrera 57, en el barrio Villa Country, de Barranquilla, ciudad donde nació el músico, de raíces italianas.

De momento, se sabe que el artista estaría recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad. Hasta allí llegó en horas de la mañana del viernes y habría sido intervenido de urgencia. También se ha confirmado que su salud se encuentra fuera de peligro.

Los de Adentro se conformaron en 1996

Los medios de La Arenosa reportan que las autoridades investigan lo sucedido, pero al parecer en la noche del 3 de julio la agrupación, con Matera incluido, tuvo una presentación en un bar en un bar de la ciudad. Allí habría ocurrido un incidente que tuvo repercusión más tarde, cuando Matera se dirigió a la casa de un amigo y estarían departiendo cuando el individuo, con quien habría tenido el desencuentro el artista horas antes, se presentó y lo agredió con arma de fuego.

El atacante, cuyo nombre no se ha dado a conocer, se dio a la fuga y aún no es claro si está o no en poder de las autoridades.

El artista, de 46 años permanece en observación tras la cirugía en la Clínica del Caribe en un lado del abdomen.

