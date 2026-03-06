Cantante de Los Recoditos fue señalado de agredir a su pareja. La banda tomó dura decisión

El cantante Rafa González, integrante de la agrupación mexicana Banda Los Recoditos, se encuentra en medio de una controversia luego de que su expareja, Fernanda Redondo Cortés, hiciera públicas en redes sociales una serie de denuncias en las que lo señala por presunta violencia durante su relación.

Las declaraciones comenzaron a circular en plataformas digitales a través de varios videos publicados por la mujer, lo que rápidamente generó reacciones entre seguidores de la agrupación y usuarios en internet.

Las acusaciones contra Rafa González, de Los Recoditos

En los videos difundidos en redes sociales, Fernanda Redondo aseguró que durante su relación con el cantante habría sido víctima de presuntos episodios de violencia física, psicológica y emocional.

De acuerdo con su relato, la relación habría durado más de una década. En sus publicaciones, la mujer señaló que durante ese tiempo se habrían presentado diferentes situaciones de conflicto que, según su versión, incluyeron agresiones y maltrato.

En algunos de los videos también mostró imágenes de supuestas lesiones y relató episodios recientes que, afirma, habrían ocurrido tras una discusión entre ambos. Según su testimonio, el cantante habría reaccionado de manera violenta durante ese enfrentamiento.

En sus mensajes, Redondo pidió apoyo público y manifestó temor por su seguridad. Asimismo, aseguró que ya habría iniciado acciones legales para denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes.

@fergcortez #viral es el vocalista de los recoditos y he vivido 12 años de agresiones por favor si me ayudaran a difundir por qué el día que por su empresa no le hacen nada y yo estoy sola por favor compartan en las redes está como Rafa Glz ♬ sonido original - fergcortez

Así reaccionó Rafa González

Tras la difusión de las acusaciones, el cantante de Los Recoditos respondió mediante un video publicado en sus redes sociales. En su mensaje, el vocalista negó los señalamientos y expresó que la situación lo ha afectado tanto en el plano personal como profesional.

El cantante aseguró que quienes lo conocen saben cómo es su comportamiento y sostuvo que sería incapaz de ejercer violencia contra una mujer. También indicó que está dispuesto a que las autoridades revisen lo ocurrido para esclarecer los hechos.

En su declaración pública, González afirmó que confía en que la situación pueda resolverse mediante los canales legales correspondientes y pidió respeto mientras el tema se aclara.

Los Recoditos se pronunciaron ante la polémica

La controversia también llevó a que Banda Los Recoditos se pronunciara públicamente sobre la situación. A través de un comunicado, la agrupación informó que tomó la decisión de suspender temporalmente las actividades de Rafa González mientras se esclarecen las acusaciones.

En el mensaje, la banda señaló que mantiene una postura de respeto frente a cualquier situación relacionada con presunta violencia y que, por ahora, optó por separar al cantante de sus compromisos artísticos.

La agrupación indicó que seguirá atenta al desarrollo del caso y que su prioridad es actuar con responsabilidad frente a un tema sensible.

