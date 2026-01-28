Conocida cantante de reguetón fue baleada en República Dominicana ¿Qué se sabe de su estado?

Esteicy Peña Santana, conocida artísticamente como 'La Demente 1212‘, fue hospitalizada tras resultar herida durante un intento de asalto en la República Dominicana, informaron medios locales y portales de noticias.

El hecho ocurrió en las primeras horas del lunes 26 de enero, cuando la artista se desplazaba en motocicleta acompañada de su hermana en el municipio de Santo Domingo Oeste.

¿Qué le pasó a ‘La Demente 1212′?

De acuerdo con los reportes, los hechos se desarrollaron en el sector La Venta (Santo Domingo), donde dos desconocidos interceptaron a Peña Santana y su acompañante con la intención de despojarlas de sus pertenencias. En medio del forcejeo, uno de los agresores accionó un arma de fuego, impactando a la cantante en la pierna derecha.

Tras el ataque, ‘La Demente 1212′ fue trasladada de urgencia al Hospital Marcelino Vélez Santana para recibir atención médica. Allí fue sometida a una intervención quirúrgica debido a la herida de bala, que según los informes tenía entrada y salida. Su condición actual es estable, y permanece bajo observación médica mientras continúa su recuperación.

La propia artista se ha comunicado con sus seguidores a través de sus redes sociales, publicando imágenes desde el hospital que sugieren un mejoría en su estado de salud y tranquilidad en torno a su condición. Estas publicaciones han calmado parte del impacto inicial que causó la noticia entre sus seguidores.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles oficiales sobre la identidad o detención de los responsables del ataque. La escena del intento de asalto y la investigación policial continúan bajo revisión por parte de las autoridades dominicanas, que han iniciado los procedimientos pertinentes para esclarecer los hechos.

¿Quién es ‘La Demente 1212′?

Es una cantante dominicana de música urbana, emergente en géneros como el reguetón y el dembow, con una creciente base de seguidores en plataformas digitales.

A sus 21 años, Peña Santana ha ganado notoriedad con temas como ‘Papi Abusa’ un sencillo que ha circulado ampliamente en redes y servicios de streaming, y ‘Quiero Leche’, otra canción que ha captado atención entre usuarios de plataformas como SoundCloud.

Además, ‘La Tremenda 1212’ colaboró en el remix de ‘Esa Mala’ junto a La Perversa, que se posicionó hacer un par de años en listas dominicanas y ha acumulado millones de visualizaciones en distintas plataformas.

