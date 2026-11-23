El concierto de Don Toliver en Manchester, Inglaterra, terminó en una emergencia que obligó a evacuar a miles de personas. Lo que inicialmente parecía ser una interrupción inesperada del espectáculo se convirtió en un operativo de gran magnitud, con la participación de policías, ambulancias y equipos especializados en atención de incidentes con sustancias peligrosas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo 22 de noviembre, en el Co-op Live Arena, donde el artista se presentó como parte de su gira. Más de 12.000 personas asistieron al espectáculo y tuvieron que abandonar el recinto después de que varios espectadores comenzaran a presentar dificultades respiratorias e irritación en los ojos.

¿Qué pasó durante el concierto de Don Toliver?

La Policía de Greater Manchester recibió el aviso poco después de las 10:00 p. m., cuando el personal del escenario reportó que varias personas en medio del público presentaban síntomas tras la exposición a una sustancia desconocida.

En los primeros momentos de la emergencia se manejó la hipótesis de un posible ataque con gas lacrimógeno. Sin embargo, las autoridades modificaron posteriormente la información y evitaron identificar el elemento como ese compuesto, pues todavía no cuentan con resultados concluyentes sobre su naturaleza.

Los testimonios de quienes asistieron al espectáculo describieron un ambiente de confusión. Algunos espectadores comenzaron a toser, se cubrieron la boca y los ojos y buscaron las salidas del recinto. También reportaron un olor fuerte que se extendió entre las personas que permanecían en el lugar.

Ante la situación, los servicios de emergencia declararon un incidente de gran magnitud (major incident), una medida que permitió coordinar la respuesta de diferentes organismos. La evacuación se realizó de manera preventiva para facilitar la atención de quienes presentaban síntomas y garantizar la salida segura del público.

La Policía confirmó que las más de 12.000 personas que asistieron al concierto fueron evacuadas y pudieron abandonar el escenario. Por otra parte, el balance oficial más reciente de la Policía de Greater Manchester reportó 89 personas con síntomas que podrían estar relacionados con la exposición a la sustancia.

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De ese grupo, una mujer fue trasladada al Manchester Royal Infirmary para recibir valoración y tratamiento. Las otras 88 personas pasaron por un procedimiento de descontaminación en seco en el lugar de los hechos y posteriormente fueron alojadas en las instalaciones del Etihad Stadium mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

El operativo también contó con la participación de equipos especializados en incidentes con materiales peligrosos, encargados de apoyar la evaluación y atención de los afectados.

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La Policía levantó la declaración de incidente de gran magnitud a las 4:00 a. m. del lunes 23 de noviembre. Sin embargo, el lugar permaneció bajo vigilancia mientras avanzaban las investigaciones y se realizaban nuevas pruebas a los elementos encontrados en el recinto.

Las autoridades también recomendaron a quienes asistieron al espectáculo y posteriormente presentaran síntomas o malestar acudir a un centro médico, contactar a su médico o comunicarse con la Policía.

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🚨BREAKING: Chaos at Don Toliver’s Manchester Concert – Arena Evacuated After Suspected Tear Gas



Co-op Live has been evacuated after a substance believed to be tear gas was released into the crowd during Don Toliver’s show tonight.



Witnesses described sudden panic in the… pic.twitter.com/smVWfXhQCu — Gauci Reports (@GauciReports) November 23, 2026

Don Toliver reaccionó y aplazó su concierto en Londres

La emergencia también tuvo consecuencias en la agenda del rapero. Don Toliver tenía programada una presentación para el lunes 23 de noviembre en The O2 Arena de Londres, pero el espectáculo fue aplazado hasta el próximo 15 de diciembre.

A través de sus historias de Instagram, el estadounidense manifestó su tristeza por lo sucedido en Manchester y explicó que su prioridad era garantizar que todos estuvieran a salvo antes de continuar con sus presentaciones. También envió un mensaje de apoyo a las personas que resultaron afectadas durante el concierto.

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La organización de The O2 informó que la modificación de la fecha obedeció a retrasos en la producción derivados de lo ocurrido en Manchester. Las entradas adquiridas para el espectáculo serán válidas para la nueva fecha y se anunciaron reembolsos para quienes no puedan asistir.

Por su parte, el Co-op Live Arena manifestó que trabaja junto con la Policía para establecer las causas de la emergencia y determinar las medidas correspondientes. La investigación continúa y, por ahora, no existe una confirmación sobre la sustancia que provocó la evacuación.

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