Capturan a Javier Arias, influenciador conocido por rifar lujosos vehículos. Esto se sabe

El nombre del creador de contenido Javier Arias, conocido en redes sociales como 'Javier Arias Stunt‘, comenzó a circular este jueves 12 de marzo luego de que se conociera un operativo de las autoridades en el que terminó detenido en el departamento de Antioquia.

La captura se produjo en la subregión de Urabá, donde el influenciador ha desarrollado buena parte de su actividad empresarial y digital. Arias se hizo conocido en internet por promocionar sorteos de vehículos y motocicletas de alto valor entre sus seguidores en redes sociales.

¿Por qué capturaron a Javier Arias?

De acuerdo con los primeros reportes conocidos públicamente, la detención ocurrió tras un procedimiento policial en una vivienda vinculada al influenciador, ubicada en zona rural de Necoclí (Antioquia). Durante el registro, las autoridades encontraron armas y municiones, así como una suma de 200 millones de pesos en efectivo.

Ese hallazgo llevó a que Arias fuera capturado y puesto a disposición de la justicia, mientras se adelantan las diligencias para determinar su situación jurídica y establecer las circunstancias del caso. Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera oficial cuáles serían los cargos ni el inventario completo del material incautado.

El procedimiento fue realizado por unidades policiales que desarrollaban un operativo en la zona del Urabá antioqueño, región donde el creador digital ha ganado notoriedad en los últimos años.

¿Quién es el influenciador Javier Arias?

Javier Arias Castañeda —su nombre completo— es un influenciador que alcanzó notoriedad en redes sociales por promocionar rifas de carros, motocicletas y otros bienes de alto valor entre sus seguidores.

Parte de su popularidad también provino de mostrar en internet vehículos de lujo y sorteos promocionales, además de exhibir en varias publicaciones una camioneta Tesla Cybertruck que llamó la atención en el Urabá antioqueño.

Las actividades relacionadas con estos sorteos ya habían llamado la atención de las autoridades en años recientes. En 2024, Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, abrió procesos administrativos para verificar si las rifas promovidas en redes contaban con los permisos legales correspondientes.

Por ahora, el proceso judicial derivado de la captura se encuentra en una fase preliminar. Las autoridades deberán determinar el origen del armamento encontrado, así como la posible responsabilidad de ‘Javier Arias Stunt’ en estos hechos.

Se espera que en las próximas horas o días se conozcan más detalles oficiales sobre el operativo, los elementos incautados y los pasos que seguirá la investigación en este caso.

