Caracol Televisión activó protocolos tras denuncias de presunto acoso

Mediante una publicación en la red social X, Caracol Televisión informó que recibió denuncias por presunta conducta indebida de dos de sus periodistas y presentadores, y que ya inició los procesos correspondientes para esclarecer los hechos.
“Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, comienza diciendo el comunicado oficial.
“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible”, agrega.
El mensaje concluye subrayando el compromiso del canal con la construcción de entornos laborales idóneos, seguros y “libres de cualquier forma de acoso”.
Comunicado oficial pic.twitter.com/3JM4CftFLx— Caracol Televisión (@CaracolTV) March 20, 2026
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