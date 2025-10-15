Carlos Vargas y famoso cantante, víctimas de la inseguridad en Bogotá y Cartagena

En hechos aislados, dos figuras del entretenimiento colombiano vivieron momentos de angustia por cuenta de la inseguridad. El presentador Carlos Vargas, de La Red, y el cantante de champeta 'Papoman’ fueron víctimas de robos ocurridos en Bogotá y Cartagena, respectivamente.

Ambos compartieron en redes lo ocurrido y coincidieron en un mensaje: más allá de las pérdidas materiales, lo importante fue salir ilesos y hacer un llamado a la prudencia frente a estos episodios.

Así fue el robo a Carlos Vargas en Bogotá

El presentador de televisión relató que el hecho ocurrió el pasado 13 de octubre (lunes festivo), mientras caminaba junto a un amigo por el sector de Chapinero. Según contó, un hombre se les acercó de manera sorpresiva y, tras amenazarlos con un cuchillo, le exigió que entregara su teléfono celular junto con la clave del dispositivo.

Según Carlos Vargas, decidió no oponer resistencia y entregó el equipo para evitar que la situación pasara a mayores. “Ando sin celular, sin redes sociales y sin WhatsApp. Sin cédula, sin nada, porque también la había perdido hace unos días. Mejor dicho, ando N.N.”, dijo en el mensaje que compartió a través de las cuentas de La Red.

Por último, Carlos Vargas aclaró que tanto él como su acompañante resultaron ilesos, aunque reconoció que el susto fue grande. Su denuncia se suma a la de otras figuras del entretenimiento que recientemente han sido víctimas de la delincuencia en la capital.

‘Papoman’ fue asaltado al sur de Cartagena

El artista cartagenero, reconocido en el género de la champeta, también denunció a través de Instagram que fue víctima de un robo en un establecimiento ubicado en el sector de Mi Vaquita, al sur de la ciudad. De acuerdo con su relato, se encontraba cambiando el aceite de su vehículo cuando un joven ingresó al lugar, sacó un arma de fuego y lo amenazó para quitarle sus pertenencias.

“Llega el pelado, saca el revólver y me apunta. A mí se me va el pulso y me quito el anillo de matrimonio y el celular”, aseguró el cantante. Sin embargo, el supuesto asaltante lo reconoció y decidió devolverle el teléfono antes de huir con rumbo desconocido.

‘Papoman’ también mencionó que esta no es la primera vez que vive una situación de este tipo y aprovechó el momento para enviar un mensaje a los jóvenes de su ciudad: “Pídanle a Dios y dejen de estar haciendo cosas malas. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá”.